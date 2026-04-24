Мэр Екатеринбурга Орлов заявился на праймериз для выдвижения в заксобрание

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов может стать депутатом. Он заявился на праймериз для выдвижения в свердловское заксобрание. Глава города заявил, что подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» по Кировской территориальной группе.

«Идея принять участие в выборах в Законодательное собрание Свердловской области возникла после просьбы ребят из УрФУ привлечь внимание будущих депутатов к вопросам молодежной политики. Это направление считаю одним из ключевых, именно от него зависит то, какими станут люди, в руках которых — будущее нашего города»,— заявил мэр у себя в Telegram-канале.

На прошлой неделе на встрече со студентами УрФУ Алексей Орлов заявил, что не исключает возможность своего участия в выборах.

Согласно данным сайта праймериз «Единой России», от Кировской территориальной группы на праймериз заявились 35-летний главный специалист-эксперт Военного комиссариата Свердловской области, участник СВО Дмитрий Зудилов, депутат екатеринбургской гордумы, директор АНО «Чистый город» Артур Зиганшин, главный специалист свердловского министерства образования Татьяна Кормина, первый заместитель гендиректора ООО «Гидронт» Алексей Матанцев и самозанятая Наталья Смирнова.

Ранее заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко подал документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в заксобрание Свердловской области.

Мария Игнатова