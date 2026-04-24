Гран-при Турции вернется в календарь «Формулы-1» в 2027 году

В 2027 году в календарь «Формулы-1» вернется Гран-при Турции. Как сообщила администрация президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, контракт на проведение этапа будет рассчитан на пять лет.

24 апреля в Стамбуле прошла презентация Гран-при Турции, где помимо господина Эрдогана также присутствовали исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали и глава Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем. По улицам города проехал гоночный болид.

«Гонки "Формулы-1", которые будут проводиться в Стамбуле минимум пять следующих лет, поспособствуют укреплению лидирующих позиций Стамбула в мире и продемонстрируют, что наша страна является безопасным убежищем для региона»,— заявил президент Турции.

Гран-при Турции входил в календарь «Формулы-1» с 2005 по 2011 год. Также этап был проведен в 2020 и 2021 году — гонка вернулась в расписание из-за изменений, вызванных пандемией COVID-19. Гран-при Турции проходит на трассе Istanbul Park, длина которой составляет 5333 м.

