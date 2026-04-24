Дом XIX века в центре Воронежа пустят с молотка с начальной ценой менее 8 млн

Госкорпорация ДОМ.РФ проведет 29 мая конкурс по реализации объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Жилой дом К.И. Путинцевой» первой половины XIX века в Центральном районе Воронежа, объявили в компании. Начальная цена лота на этот раз составит 7,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Дом. РФ» Фото: «Дом. РФ»

Дом представляет собой двухэтажное здание, выстроенное в формах классицизма в первой половине XIX века. На рубеже XIX и XX веков он принадлежал жене коллежского секретаря К.И. Путинцевой. В 1910 году при новой домовладелице, мещанке О.И. Пресняковой, на первом этаже здания был устроен бакалейный магазин. Здание пострадало во время Великой Отечественной войны. При восстановлении его скругленный угол был увенчан аттиком и получил купол. Позже в доме находилась сберкасса, а с 1992 года — магазин. До 2010 года в здании также располагалось общежитие ФГУП «Рослесинфорг».

Историческое здание реализуют под восстановление. В составе лота входят продажа строения площадью 352,5 кв. м и аренда участка 400 кв. м по адресу: улица Сакко и Ванцетти, 50. Новый собственник сможет привлечь льготное кредитование под 9% годовых или же 6% — для реставрации под открытие гостиницы категории не менее чем «три звезды», уточняют в госкорпорации.

«Здание находится в неудовлетворительном состоянии. Победитель конкурса будет обязан провести работы по его реставрации и сохранению, а также выполнять требования по содержанию и использованию объекта в установленном законом порядке. Для его восстановления и современного приспособления инвестор может получить льготное финансирование»,— заявили в ДОМ.РФ.



«Ъ-Черноземье» писал, что «Жилой дом К.И. Путинцевой» уже дважды не смогли продать с молотка. Начальная цена имущественного комплекса составляла 11,6 млн руб. В первый раз лот не удалось реализовать из-за того, что единственный участник торгов — индивидуальный предприниматель Вера Волкова — не внесла задаток в размере 3,2 млн руб. Второй конкурс завершился в середине декабря прошлого года. На него вновь заявилась госпожа Волкова, которая подала заявку с регистрационным номером предыдущих торгов, вследствие чего комиссия установила, что участница могла не ознакомиться с изменениями, которые были внесены в документацию в новом конкурсе. На основе этого ее заявку отклонили. Еще одним участником торгов хотело стать местное ООО «Мантера» Сергея Иванушкина и Артема Волкова. Заявку их компании отклонили, потому что представители фирмы не внесли задаток.

Денис Данилов