Названы дата и место прощания с дирижером Сергеем Стадлером

Церемония прощания с народным артистом, главным дирижером Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергеем Стадлером состоится 26 апреля. Об этом сообщили в «Петербург-концерте», чьим художественным руководителем был господин Стадлер.

Главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер

«Отпевание Сергея Стадлера состоится в Исаакиевском соборе (вход со стороны Невы), начало богослужения в 10:30», — указано в сообщении.

Гражданская панихида начнется «с полуденным выстрелом в Атриуме Комендантского дома в Петропавловской крепости», церемония продлится до 14:00. В 15:00 на Смоленском кладбище начнутся похороны.

Сергей Стадлер умер 20 апреля. СМИ писали, что ему стало плохо на борту самолета, следовавшего из Санкт-Петербурга в Стамбул. Из-за этого воздушное судно вынужденно приземлилось в Бухаресте.