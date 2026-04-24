Почти полмиллиарда рублей потратят на реконструкцию ул. Пушкина в Екатеринбурге

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на капитальный ремонт улицы Пушкина, выделив на эти цели 471,9 млн руб. Планируется, что подрядчик проведет инженерные изыскания и разработает проектную документацию для преобразования участка в пешеходный бульвар.

Согласно проекту, проезжую часть сузят до двух полос переменной шириной от 7 до 10,5 метра. Тротуары расширят до 3 – 4,5 метра, а также обустроят велодорожку шириной 3 метра. Работы затронут зону между улицами Ленина и Малышева.

В рамках благоустройства планируется озеленение территории площадью 0,5 га, где предполагается высадка лип и кустарников. Срок завершения контракта установлен на июнь 2027 года.

Кроме того, в городе планируют реконструировать ул. Вайнера и привокзальную площадь.