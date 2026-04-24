В Екатеринбурге на ремонт привокзальной площади потратят 421 млн рублей

В Екатеринбурге планируют потратить 431 млн руб. на капитальный ремонт площади перед железнодорожным вокзалом. Это следует из данных на портале Госзакупок.

Согласно документации, подрядчику предстоит разработать проект реконструкции участка улицы Челюскинцев — от пересечения с улицей Свердлова до дома №31, а также самой площади. В рамках работ планируется благоустройство территории площадью более 21 тыс. кв. м. В результате капремонта у памятника воинам Уральского добровольческого танкового корпуса появится архитектурная подсветка. Крайний срок исполнения контракта установлен на 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге отремонтируют приемно-административный корпус городской клинической больницы (ГКБ) №40 за 73,3 млн руб.

Полина Бабинцева