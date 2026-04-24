Вебкам-студию, работавшую под вывеской модельного агентства, выявили в Новосибирске

Новосибирские полицейские обнаружили вебкам-студию, работавшую под вывеской модельного агентства. Ее организатор и две его помощницы арестованы, восемь девушек-моделей на время следствия будут находиться под подпиской о невыезде, рассказали в региональном главке МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Организатором незаконного бизнеса следствие считает 37-летнего мужчину. Он арендовал офис на улице Шевченко и обустроил там вебкам-студию под видом модельного агентства, переоборудовав для проведения трансляций 12 комнат. Для эротических эфиров подыскал на сайтах объявлений восемь вебкам-моделей. «Площадка функционировала на специализированных зарубежных платформах, ориентированных на пользователей из Европы и Северной Америки. Клиенты расплачивались криптовалютой за просмотр порнографического контента», — говорится в сообщении полиции.

В штате студии числились еще две девушки, которые выполняли функции администраторов. Работая посменно, они вели переписку с иностранцами от лица моделей.

В ходе обыска стражи порядка изъяли 38 системных блоков, 19 мониторов, 24 веб-камеры, а также профессиональное осветительное и акустическое оборудование. Кроме того, обнаружены банковские карты, мобильные телефоны и свыше 600 тыс. руб. наличными. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов), наказание по ней — от двух до шести лет лишения свободы.

Илья Николаев