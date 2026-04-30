Диагноз «скроллинг»

Почему у 20-летних хуже работает память и при чем здесь привычка к бесконечному скроллингу? Об этом «Ъ-Науке» рассказывает Мария Штань, врач-психиатр, эксперт социального проекта «Деменция.net».

Врач-психиатр, эксперт социального проекта «Деменция.net» Мария Штань

Фото: личный архив Врач-психиатр, эксперт социального проекта «Деменция.net» Мария Штань

Жалобы на ухудшение памяти и рассеянность среди молодежи еще недавно считались казуистикой, однако все чаще сегодня в кабинетах неврологов и психиатров оказываются пациенты, едва перешагнувшие 30-летний рубеж. В их случае классические возрастные нарушения ни при чем — мозг демонстрирует признаки истощения внимания, получившие в профессиональной среде неформальное название «цифровая псевдодеменция».

Ощущение «тумана в голове» имеет под собой объективную основу. В 2025 году исследование Стэнфордского университета (признан нежелательной организацией в России) с участием 338 молодых людей 18–24 лет выявило связь между временем, проведенным в TikTok, и ухудшением памяти. Частое использование платформы коррелировало с повышенной вариабельностью времени реакции и снижением способности к непроизвольному запоминанию. Схожие тенденции наблюдаются и в России. Исследование 2025 года (С. И. Елгина, А. В. Бахтеева и др.) показало, что за последние десять лет число молодых людей с когнитивными проблемами заметно выросло. По результатам оценки с использованием опросника MMSE распространенность нарушений увеличилась с 34% до 56% среди женщин и с 36% до 64% среди мужчин. Также ученые зафиксировали ухудшение устойчивости внимания и динамики работоспособности. По другим данным, одной из причин бурного роста жалоб на нарушение когнитивных функций, является чрезмерное время, проводимое за экраном телефонов и других гаджетов.

Упомянутая закономерность связана с тем, каким образом мозг обрабатывает непрерывно сменяющиеся фрагменты. Потребление роликов длиной 15 секунд и постоянное перескакивание с одного сюжета на другой блокирует нормальную работу гиппокампа по сортировке впечатлений.

Как гиппокамп управляет памятью

Гиппокамп — парная структура, расположенная на медиальной поверхности височной доли больших полушарий мозга. Он сортирует входящие сигналы, выбирает все, что подлежит запоминанию, и переводит эту информацию из кратковременной памяти в долговременную.

Физиологически механизм кратковременной памяти базируется на импульсной активности нейронов и циркуляции возбуждения по замкнутым цепям. В гиппокампе происходит фильтрация случайных сигналов и организация сенсорных следов перед их архивацией. Постоянный поток новых данных (просмотр коротких видео или бесконечное пролистывание ленты) нарушает этот процесс, так как не оставляет нейронным связям времени на сортировку. Каждые несколько секунд внимание перехватывается новым стимулом, гиппокамп не успевает закрепить полученное. Постоянное переключение приводит к хронической когнитивной перегрузке, из-за чего нейроны вынуждены постоянно активировать разные группы связей, но ни одна из них не получает достаточной стимуляции для перехода в долговременное хранилище. Внешне это выражается в феномене «в одно ухо влетело — из другого вылетело», хотя правильнее сказать: информация не ушла дальше гиппокампа и была стерта новым потоком раздражителей.

Между тем для переноса данных из временного хранилища в корковые отделы гиппокампу требуются особые условия. Основная работа по сортировке и архивации впечатлений разворачивается не в моменты бодрствования, а в фазе медленного сна, когда поступление внешних сигналов сведено к минимуму. В этот период нейронные цепи, перевозбужденные за день, многократно воспроизводят накопленную последовательность импульсов, укрепляя тем самым синаптические контакты.

Вечерний скроллинг ленты грубо вторгается в этот механизм. Сдвигая время засыпания и сокращая общую продолжительность стадии глубокого сна, он лишает гиппокамп возможности полноценно завершить консолидацию сенсорного следа. Накопленное за день остается в подвешенном состоянии, а утром перезаписывается новым информационным шумом.

Последствия коротких роликов видно на МРТ

Магнитно-резонансная томография позволяет зафиксировать объективные структурные изменения, происходящие в мозге при длительном и регулярном просмотре коротких видео. В частности, метод выявляет атрофические изменения объема гиппокампа, поражение нередко носит асимметричный характер и затрагивает только одно полушарие. Учитывая, что специалисты не всегда уделяют должное внимание описанию данной структуры в ходе исследования, при направлении на МРТ необходимо специально указывать потребность в ее детальном анализе.

Вместе с тем функциональные расстройства, не затронувшие вещество мозга, на МРТ не видны. Для их диагностики врачи применяют специальные нейропсихологические шкалы, которые позволяют оценить работу височных долей. В числе базовых инструментов скрининга остается шкала MMSE, которая позволяет выявить когнитивные нарушения даже при отсутствии структурных изменений.

Подростковый возраст — зона повышенного риска

Влияние цифровой среды на мозг неодинаково в разные периоды жизни. Больше других страдают дети и подростки, так как в этом возрасте негативные эффекты постоянного зависания в гаджетах проявляются наиболее ярко и могут иметь долгосрочные последствия.

Согласно исследованию ВЦИОМа, более 70% подростков проводят в сети более шести часов в день, зависимость от смартфонов имеют 49,3% старших подростков. Цифровая среда с ее бесконечным потоком разрозненных клипов захватывает молодое поколение в тот момент, когда активно формируются нейронные сети, отвечающие за глубокое мышление и длительную концентрацию, и тормозит созревание префронтальной коры — зоны контроля поведения. Снижение контроля над мезолимбической системой делает подростков более эмоционально реактивными и склонными к зависимостям, а утрата способности к удержанию внимания в этом возрасте может закрепиться как устойчивая личностная черта.

По данным пятилетнего исследования Института развития ребенка (более 11 тыс. учащихся, свыше 5 тыс. родителей, 400 педагогов), динамичная подача информации и множественные источники стимулов, характерные для цифровой среды, затрудняют концентрацию внимания и работу памяти у детей.

Более того, по данным ученых из СПбГУ, исследование с применением МРТ показало, что у подростков с высокой вовлеченностью в потребление коротких видео (более трех часов в день) наблюдаются:

увеличение объема серого вещества в орбитофронтальной коре (отвечает за эмоции и формирование привычек);



признаки перегрузки теменной доли мозга (отвечает за обработку динамичных стимулов);

нарушение баланса между теменной и височной системами мозга, что влияет на способность к концентрации.