Словения будет транслировать фильмы о Палестине вместо «Евровидения»

23 апреля словенский государственный телеканал RTV Slovenia объявил, что не будет транслировать музыкальный конкурс «Евровидение». Решение о бойкоте связано с участием в конкурсе Израиля, передает The Guardian. Вместо «Евровидения» телеканал покажет серию документальных и художественных фильмов о Палестине.

Ранее к бойкоту 70-го юбилейного конкурса «Евровидение», помимо Словении, присоединились Испания, Нидерланды, Исландия и Ирландия. Государственные телеканалы Ирландии и Испании отказались транслировать музыкальный конкурс из-за решения Европейского вещательного союза (EBU) о допуске Израиля к участию на «Евровидении». Однако в Нидерландах и Исландии планируются телевизионные трансляции конкурса, отмечает газета.

70-й конкурс «Евровидение» пройдет в столице Австрии Вене в мае текущего года. 12 мая пройдет первый полуфинал, 14 мая — второй, а 16 мая --- финал. В этом году на конкурс также вернутся Румыния, Молдова и Болгария.

Екатерина Наумова