Израиль еще попоет

Европейский вещательный союз (EBU) решил на своем собрании вечером в четверг, что Израиль должен быть допущен до участия в «Евровидении». Но погасить скандал вокруг одного из самых знаковых международных музыкальных конкурсов не удалось: еврейское государство осталось, а вот ряд других стран, в частности, Испания, Ирландия, Нидерланды и Словения, добивавшиеся исключения еврейского государства из соревнования в 2026 году в знак протеста против его действий в секторе Газы, тут же объявили бойкот.

Тучи над Израилем внутри «Евровидения» начали сгущаться сразу вслед за тем, как в конкурсе нынешнего года второе место в зрительском голосовании досталось участнику из этой страны Ювалю Рафаэлю, который пережил нападение боевиков группировки «Хамас» 7 октября. Казалось бы, мелочь, не имеющая никакого отношения ни к качеству выступления, ни к музыкальному таланту участника, но многие сочли, что эта деталь биографии добавила участнику симпатий и, как следствие, очков. Впрочем, главное, что вызвало возмущение многих,— проплаченная правительством Израиля широкая рекламная кампания в преддверие конкурса с призывом голосовать за израильскую песню. Якобы именно это искусственно подстегнуло позиции израильского конкурсанта.

Израиль не стал комментировать эти обвинения, хотя ранее власти страны не раз открыто заявляли о глобальной клеветнической кампании, развязанной против еврейского государства из-за действий в секторе Газа.

Руководство «Евровидения» между тем решило предотвратить похожие ситуации в будущем.

С этой целью в ноябре Европейский вещательный союз (EBU) объявил об ужесточении ряда правил, которые будут «препятствовать несоразмерным рекламным кампаниям», особенно если они «проводятся или поддерживаются третьими лицами, включая правительства или государственные учреждения». «Мы очень надеемся, что этот пакет мер убедит членов в том, что мы предприняли решительные действия для защиты нейтралитета и беспристрастности конкурса песни»,— заявили в EBU.

Кроме того, согласно предложениям союза, на этапе полуфинала будет вновь действовать расширенное профессиональное жюри, которое будет определять полуфиналистов на 50% голосов при другой половине голосов, остающейся за зрителями. Наконец, зрителям конкурса решили позволить отдавать не более 10 голосов вместо традиционных 20 с рекомендацией поддерживать несколько заявок.

Именно за эти новые правила и должны были голосовать 4 декабря страны-члены организации. Однако с подачи ряда государств на повестку вышел другой вопрос — об отстранении от конкурса «Евровидение» 2026 года, который пройдет в Вене, Израиля, чьи действия в секторе Газа привели к гибели более 70 тыс. палестинцев.

Еще в сентябре Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения пригрозили, что будут бойкотировать конкурс в случае, если Израиль будет на него допущен.

Поначалу казалось, что под давлением шумихи EBU пошло группе недовольных навстречу: на ноябрь было запланировано голосование о том, отстранять ли еврейское государство от конкурса. Но вслед за прекращением огня 10 октября в секторе Газа вопрос с повестки убрали.

Израиль — «неотъемлемая часть Евровидения», заявил вскоре после этого гендиректор австрийской телекомпании ORF (она проведёт конкурс в Вене) Роланд Вайсман, побывавший в конце октября в Израиле, чтобы встретиться с командой «Евровидения» и президентом этой страны Ицхаком Герцогом.

Но многие с этим опять не согласились, заявив накануне нынешнего заседания о необходимости все-таки выгнать Израиль.

При этом, помимо Австрии, у Израиля нашлись не только противники, но и защитники. Как заявил на этой неделе немецкий канцлер Фридрих Мерц, если Израиль будет исключен, Германия откажется от участия в «Евровидении», назвав уже само обсуждение об исключении «скандалом».

В итоге вечером 4 декабря на своем собрании Европейский вещательный союз по итогам голосования решил, что Израилю все-таки место на конкурсе.

«Это были полные, откровенные, честные и весьма трогательные дебаты, но, как видно по впечатляющему результату, участники действительно сошлись во мнении, что конкурс песни "Евровидение" не должен использоваться как политический театр, он должен сохранять некий нейтралитет»,— подытожил директор Мартин Грин.

Первыми такой исход, разумеется, приветствовали в самом Израиле. Президент страны Ицхак Герцог назвал решение «ценным жестом солидарности, братства и сотрудничества, символизирующим победу над теми, кто пытается заставить Израиль замолчать и сеять ненависть».

Но у тех стран, которые и подняли бучу вокруг необходимости недопуска израильского конкурсанта, вновь нашлось свое особое мнение. Как тут же заявила голландская телекомпания Avrotros, «участие в нынешних обстоятельствах несовместимо с общественными ценностями, которые для нас важны». Схожую позицию озвучили в испанской телекомпании RTVE и словенской RTV. Исландия, также грозившая бойкотировать конкурс, пока не подтвердила свои намерения. Бельгийская телекомпания заявила, что «заявит о своей позиции в ближайшие дни».

Иронично, но «Евровидение», всегда официально декларирующее музыкальный конкурс как неполитическое мероприятие, всегда оказывалось в центре скандалов именно политического характера, не раз становясь заложником споров стран между собой.

Например, в 2009 году Грузию попросили изменить текст песни We Don't Wanna Put In — этот фрагмент показался некоторым отсылкой к фамилии президента России, но представители страны отказались что-либо менять и просто не поехали на конкурс. А вот Армения поддалась давлению: в 2015 году страна была вынуждена сменить название песни «Не отрицай» на «Лицо тени», потому что Азербайджан и Турция сочли, что изначальное название отсылает к геноциду армян, который Анкара и Баку не признают.

В 2021 году из «Евровидения» устранили Белоруссию — песня, представленная ей, была сочтена «ставящей под сомнение неполитический характер конкурса». Хотя в Минске увязали такое решение с недовольством Западом итогами президентских выборов в Белоруссии, на которых опять и снова победил Александр Лукашенко. Наконец, в 2022 году, вскоре после начала СВО, из конкурса на неопределенный срок исключили Россию. В Москве сделали вид, что не расстроились. Как заметил в мае 2025 года специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, вопрос участия России в «Евровидении» больше не актуален.

Что касается Израиля, то с конца XX века он оставался страной, который буквально двигал «Евровидение» вперед.

При этом еще в 1970-е Израиль победил в конкурсе два раза подряд — в 1978 и 1979 году.

В 1998 году на конкурсе победила Дана Интернешнл — первая в истории конкурса трансженщина (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Это существенно расширило палитру «Евровидения». Ее победа вдохновила многих исполнителей, в частности, победительницу 2014 года Кончиту Вурст (Австрия). Важно также, что конкурсная песня «Diva» долгое время оставалась единственным неанглоязычным хитом, победившим на «Евровидении»,— до 2007 года, когда победила сербская певица Мария Шерифович с песней «Молитва».

Песня «Diva» серьезно повлияла и на эстраду постсоветских стран. Ее русскоязычная версия стала хитом на постсоветском пространстве в исполнении Филиппа Киркорова. Фактически концертный номер Киркорова «Дива» стал венцом его бурлескного «ориентального» периода, эстетики, которая во многом стала олицетворять русскую эстраду как таковую. Автор песни Цвика Пик, которого на родине называли «израильским Дэвидом Боуи», сотрудничал также с украинским певцом Александром Пономаревым, а одна из его дочерей вышла замуж за Квентина Тарантино.

Спустя 20 лет на «Евровидении» победила израильтянка Нета Барзилай. Ее победа продемонстрировала, насколько эффектно могут выглядеть на поп-сцене бодипозитивные люди, в то же время как сама конкурсная песня «Toy» вырвалась за пределы принятых на «Евровидении» поп-стандартов. Барышня продемонстрировала не только впечатляющий вокал, но и мастерство владения семплерами. В 2021 году Нета Барзилай выпустила вместе с российской группой Little Big трек «Moustache».

В 2024 году, выдержав жесточайшее давление со стороны пропалестинских активистов, прожившая 12 лет в России израильтянка Эден Голан заняла на «Евровидении» 5 место, а по зрительскому голосованию — второе.

Что касается объявившей ныне бойкот Испании, то ее представители побеждали в «Евровидении» дважды — в 1968 и 1969 году.

В последующие 50 с лишним лет страна с каждым годом демонстрирует все менее современный подход к конкурсным номерам, словно соревнуется сама с собой в немодности.

У Ирландии результаты получше — 7 побед. Но последняя из них приходится на 1996 год. Несмотря на то, что Ирландия — один из лидеров музыкальной индустрии, родина U2 и The Cranberries, ни один из посланцев страны на «Евровидении» мировой звездой не стал. Если кого-то из них и помнят, то лишь кукольного персонажа Индюка Дастина, представлявшего страну в 2008 году в Белграде.

Нидерланды представляют традиционно высокое качество конкурсных номеров. Победа доставалась голландцам пять раз, причем один из конкурсных номеров — «Ding-a-dong» группы Teach-In со стокгольмского «Евровидения» 1975 года — стал вечнозеленым мировым шлягером на долгие годы. По Нидерландам аудитория конкурса точно будет скучать. Чего не скажешь о Словении, которая на «Евровидении» не побеждала никогда.