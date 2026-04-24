Клуб КХЛ «Торпедо» продлил контракт с главным тренером Алексеем Исаковым
Нижегородское «Торпедо» объявило о продлении контракта с главным тренером Алексеем Исаковым. Новое соглашение со специалистом рассчитано на два сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Главный тренер нижегородского «Торпедо» Алексей Исаков
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Алексей Исаков занял пост главного тренера «Торпедо» весной 2024 года, сменив Игоря Ларионова. В сезоне-2025/26 клуб занял шестое место в Западной конференции и дошел до второго раунда play-off, где в серии до четырех побед уступил магнитогорскому «Металлургу» со счетом 4:1.
Ранее Исаков возглавлял «Торпедо-Горький» (фарм-клуб «Торпедо»), выступающий во Всероссийской хоккейной лиге. Под его руководством команда в прошлом сезоне завоевала Кубок Петрова. Также специалист тренировал нижегородскую «Чайку» из Молодежной хоккейной лиги.