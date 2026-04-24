Глава UEFA Чеферин заявил, что перестал понимать трактовки правил судьями

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александр Чеферин заявил, что перестал понимать трактовки правил в спорных эпизодах матчей. Об этом он заявил на конференции The Forum в Мадриде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент UEFA Александр Чеферин

Фото: Alessandra Tarantino / AP

«Болельщики не в состоянии понять различные интерпретации правил, и я сам этого больше не понимаю. Взять, к примеру, игру рукой. Это пенальти или нет, было ли это намеренно или нет... Как можно это понять?! Вы же не психиатр!»— приводит слова господина Чеферина портал RMC Sport.

По его словам, в UEFA пытаются донести до судей, что «решение принимает арбитр на поле, а VAR должен применяться в случае явных нарушений правил». При этом просмотр должен длиться недолго, а не «как в чемпионате Англии или Испании, когда матч останавливают на 10–15 минут для проверки эпизода».

Конференция, на которой выступил господин Чеферин, была организована компанией Apollo Sports Capital — новым мажоритарным владельцем мадридского «Атлетико». Ранее каталонская «Барселона» подала жалобу в UEFA на судейство в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против столичного клуба (0:2). Во втором тайме защитник «Атлетико» Марк Пубиль сыграл рукой, однако судьи не назначили пенальти. В «Барселоне» посчитали, что решение арбитра напрямую повлияло на результат встречи. UEFA отклонил протест, назвав его неприемлемым. После ответного матча клуб подал еще одну жалобу на судейство.

Таисия Орлова