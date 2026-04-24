Визовый центр Японии в Москве ужесточил проверку документов россиян

Визовый центр Японии в Москве ужесточил прием и проверку документов российских туристов, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). По данным организации, из-за новой практики россиян просят предоставить новые справки, а срок рассмотрения заявок на визу увеличивается.

Японский визовый центр открылся в Москве в феврале этого года. По данным АТОР, в первые недели после запуска центр работал по прежним, более лояльным правилам посольства Японии. Опрошенные эксперты из ITM group рассказали, что сейчас визовая процедура стала «излишне забюрократизированной».

Теперь, например, для визы в Японию необходимо, чтобы у каждого члена семьи в комплекте присутствовали полные копии всех финансовых и личных документов остальных участников поездки, включая подтверждения родства. Как уточнили в Corona Travel, если спонсор и спонсируемый летят в Японию вместе, к документам спонсируемого необходимо приложить копии всех документов спонсора. Раньше достаточно было отправить вместе с документами спонсорское письмо.

По данным Японской национальной туристической организации, с января по октябрь 2025 года количество россиян, посетивших Японию, выросло вдвое по сравнению с прошлым годом — почти до 160 тыс. человек. Доля бизнес-поездок в эту страну за прошлый год увеличилась на 89%, подсчитали в агентстве делового туризма Continent Express. Япония в 2025 году стала одним из наиболее растущих визовых направлений. Доля забронированных авиабилетов прибавила год к году 73,4%.