Открывая Японию

В 2025 году российский турпоток в Японию побил рекорды. По данным Японской национальной туристической организации (JNTO), с января по октябрь количество россиян, посетивших эту страну, выросло вдвое в сравнении с прошлым годом — почти до 160 тыс. человек. Туроператоры отмечают, что сейчас активно бронируются поездки на следующий год. Чем привлекает путешественников Япония и сможет ли она конкурировать с другими азиатскими странами, разбирался «Ъ-Review».

Перспективная ниша

Спрос на поездки в Японию выше прошлогоднего и имеет потенциал дальнейшего роста, рассказали опрошенные «Ъ-Review» игроки туристического рынка. «Направление можно назвать быстрорастущим — объем заявок к концу декабря увеличился в 4,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года»,— рассказали в пресс-службе «Русского Экспресса».

По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, Япония занимает 11-е место в рейтинге популярных у россиян стран. В пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» сообщили, что Япония занимает 12-е место в топе зарубежных направлений. По данным компании, на ее долю приходится 2% от всех бронирований за границей в этом году. Увеличилось и число покупок авиабилетов — по данным «Яндекс Путешествий», на 45%.

Тем не менее пока Японию сложно назвать массовым направлением. Доля страны в общем объеме зарубежных бронирований остается ограниченной. «Интерес поддерживается восстановлением международных поездок в страны Азии и высоким уровнем отложенного спроса. В целом Японию можно отнести к числу перспективных, но нишевых направлений»,— заявили в пресс-службе «Интуриста», отметив, что россияне традиционно отдают предпочтение пляжному отдыху в Турции, Египте, ОАЭ или странах ЮВА.

В Fun and Sun также констатировали, что «объемы бронирований несравнимы с массовыми азиатскими курортами». Ее доля из числа других зарубежных бронирований составляет менее 1%. Тем не менее рост спроса заметный — примерно в 2,5 раза год к году. «Рост турпотока в Японию в 2025 году связан с несколькими факторами: упростился визовый режим, консульский сбор за оформление не взимается, расширилась маршрутная сеть стыковочных рейсов (через Китай, Турцию, ОАЭ), включая вылеты из регионов Дальнего Востока»,— объяснили в Fun and Sun.

Факторы спроса

Япония имеет репутацию безопасного, комфортного и культурно насыщенного направления для путешествий. В этой стране можно найти различные варианты отдыха — от экскурсий и сити-туров до катания на горных лыжах и купания в термальных источниках.

Туроператоры отмечают популярность групповых экскурсионных туров в Японию. В пресс-службе PAC Group рассказали, что есть и большой интерес со стороны индивидуальных туристов, которые предпочитают высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к построению маршрута. Также пользуются спросом морские круизы компании MSC Cruises.

Спрос на поездки в Японию имеет выраженную сезонность. Пики интереса туристов традиционно приходятся на период цветения сакуры весной и осеннее любование алыми кленами момидзи.

Данные природные явления являются драйверами бронирований. Туроператоры советуют планировать такие поездки заранее: места в групповых турах на популярные даты кончаются быстро.

«Туристические пики действительно приходятся на сезонные цветения в стране. Причем большинство россиян привлекает сезон момидзи: 38% всех бронирований в прошлом году пришлось на осень. Ну а вторым по популярности является период цветения сакуры — на весенние месяцы доля отельных заказов составляла 35,5%. Еще 19,5% пришлось на лето, а оставшиеся бронирования — на зиму-2024/25»,— рассказала руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

В «Интуристе» отметили, что сезонность оказывает значительное влияние не только на объемы бронирований, но и на структуру туров. В летние и зимние месяцы спрос заметно ниже. Тем не менее даже в эти времена года интерес к Японии сохраняется. В Fun and Sun рассказали, что зимой туристов привлекают заснеженные пейзажи и горнолыжные курорты Хоккайдо, а летом — различные фестивали. «Каждый сезон предлагает свой набор впечатлений, культурных маршрутов, гастрономических открытий и шопинга, поэтому направление остается востребованным вне пиковых периодов»,— заметили в компании.

В числе наиболее востребованных городов у туристов — Токио, Киото и Осака.

По данным OneTwoTrip, доля бронирований в столице Японии составляет 42,9%, в Осаке — 21,4%, в Киото — 12,5%. В топе также поселки, находящиеся недалеко от Фудзи.

«Токио привлекает современными кварталами, музеями и удобной логистикой, Киото — храмами, садами и сезонными локациями сакуры и момидзи, Осака — гастрономией и близостью к ключевым историческим объектам региона Кансай»,— объясняют в Fun and Sun.

«Интересно, что спрос на размещения вблизи Фудзи за год вырос почти на 50%. При этом туристы начали выбирать более бюджетное жилье: средняя стоимость суточного размещения снизилась на 6% и составила 19 тыс. руб. Продолжительность отдыха за год выросла. Если в 2024 году туристы бронировали здесь гостиницы на сутки, то в этом останавливаются уже на две ночи»,— рассказала госпожа Шелехова.

Однако, по ее словам, в целом россияне стали выбирать более дорогие варианты размещения в Японии, а срок их пребывания в стране сократился и составляет примерно 3,6 дня. Госпожа Шелехова отмечает, что изменение продолжительности отдыха в одном отеле может быть связано с тем, что туристы начали больше путешествовать внутри страны. По данным «Островка», наиболее востребованы у туристов отели без звезд или трехзвездные. На эти категории приходится по 40% бронирований.

Визовый барьер

Несмотря на свою привлекательность, Япония остается направлением для мотивированных и опытных туристов. Поездка в эту страну обходится дороже, чем в условную Турцию.

Кроме того, часть потенциального спроса сдерживают отсутствие прямого авиасообщения и необходимость оформлять визу.

При этом эксперты сходятся во мнении, что процедура получения визы в Японию не так сложна. В данный момент самостоятельная подача документов в посольство бесплатна для путешественников из России. Рассматриваются заявки примерно пять-десять рабочих дней. «Сложности не пугают туристов, японские визы получить гораздо проще, чем, например, шенген»,— заметили в «Русском Экспрессе». «Получение японской визы для российских туристов остается процедурно понятным и осуществляется в стандартные сроки. Для мотивированной аудитории эти факторы не являются критичными»,— подтвердили в «Интуристе».

С ростом числа желающих побывать в Японии увеличились и очереди в посольство на подачу документов, особенно в пиковые даты. Тем не менее, по данным АТОР, визы исправно выдаются в короткие сроки. Туроператоры рекомендуют подавать документы заблаговременно и внимательно отнестись к их подготовке.

«Ажиотаж с получением визы связан не только с большим спросом на направление, но в большей степени с незнанием правил подачи документов: туристы приходят целыми семьями и компаниями, хотя от группы туристов достаточно делегировать одного человека с набором документов, что значительно сократит длину очереди»,— объяснили в ITM group.

В компании советуют не подавать документы на визу слишком рано.

«Как бы рано вы ни подавали документы, их будут рассматривать не раньше чем за две недели до вашего заезда»,— отметили в пресс-службе.

Туристы также могут обратиться за помощью с оформлением визы к туроператорам. В таком случае хлопоты будут минимизированы. Однако данная услуга обойдется примерно в $30 с человека.

В следующем году Япония планирует открыть в России новый визовый центр, чтобы справиться с растущим объемом заявок от россиян. Для подготовки к изменению формата работы и обработки текущих заявлений посольство в Москве ввело временный график неприемных дней, который будет изменен в зависимости от даты открытия визового центра. Документы не будут приниматься 21 и 28 января, а также по средам в феврале и марте. В пресс-службе туроператора ITM group ожидают, что появление визового центра повлияет на дальнейший рост спроса на поездки в Японию.

Без прямого рейса

Еще один сдерживающий фактор — отсутствие прямых рейсов из России в Японию. В последнее время неоднократно поднимался вопрос о возможности возобновления прямого авиасообщения в 2026 году. Пока российская сторона ждет решения властей Японии на этот счет, туристы вынуждены строить маршруты с пересадками. В Anex сообщили, что в среднем перелет через Китай, Стамбул или Катар занимает не более 15 часов. «Долететь до Японии можно с пересадками в Стамбуле, Дубае, Дохе, Пекине, Шанхае и Ташкенте. Самые выгодные опции обычно предлагают китайские перевозчики»,— рассказала Елена Шелехова. «На данный момент самые выгодные варианты авиаперелета — китайскими China Southern и China Eastern»,— согласны в PAC Group.

При этом в СМИ все чаще появляются сообщения об отмене рейсов китайских авиалиний в японские города на фоне политических разногласий между двумя странами. Тем не менее стоимость билетов на рейсы китайских перевозчиков остается привлекательной для туристов, готовых к форс-мажорам. «Наиболее востребованы перелеты на рейсах китайских авиакомпаний, чьи тарифы вне конкуренции. И действительно, сейчас у туристов возникли проблемы с авиаперевозкой на фоне политических разногласий. Однако более требовательные клиенты компании по-прежнему пользуются полетной программой арабских и турецких авиаперевозчиков, а значит, ситуация не влияет на их планы»,— сообщили в ITM group.

Недешевое удовольствие

Японию трудно назвать бюджетным направлением. По данным «Яндекс Путешествий», средняя цена авиабилета в эту страну составляет 67,2 тыс. руб. Стоимость тура на двоих стартует от 250–300 тыс. руб. в зависимости от наполнения, маршрута и сезона. «Поездка в Японию обходится дороже, чем, например, отдых всей семьи в Турции. Но и формат путешествия здесь разный. В экскурсионных турах по Японии каждый день гид сопровождает туристов, совершается множество переездов, а также в стоимость включено питание в различных японских ресторанах»,— объяснили в «Русском Экспрессе».

«Существенного роста цен в следующем году не прогнозируется при сохранении текущих позиций рубля. Стоимость будет в первую очередь зависеть от цены авиаперелета и курса валют»,— рассказали в «Интуристе».

Зачастую туры в Японию включают посещение сразу нескольких городов. На рынке есть предложения с авиаперелетом, экскурсионной программой, проживанием и питанием. Кроме того, набирают популярность туры, комбинированные с посещением других азиатских стран. Для любителей необычного отдыха туроператоры предлагают программы с проживанием в рёканах (традиционные японские гостиницы) и посещением онсэнов (купальни с термальной водой).

Горизонт планирования

Туристы уже начали планировать поездки в Японию на 2026 год, в первую очередь на весеннее цветение сакуры. Туроператоры рассчитывают, что спрос на этот период будет только расти. «Несомненно, мы ожидаем высокого спроса на весеннюю Японию, особенно на период цветения сакуры. И очевидно, он будет еще выше, чем в уходящем году. Поэтому мы советуем бронировать туры уже сейчас. И основная проблема не в наличии мест, а в небольшом числе русскоязычных гидов»,— рассказали в ITM group.

В PAC Group также отмечают интерес к весенним турам и уже фиксируют запросы на осень 2026 года. Активные бронирования и запросы от туристов до конца апреля есть и в «Интуристе». В Fun and Sun фиксируют бронирования на лето, январь и февраль—март. «Количество бронирований в Японию на 2026 год уже на 65% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. На увеличение турпотока оказывает влияние несколько факторов: выгодный курс иены, появление удобных стыковочных рейсов через Китай (China Eastern, China Southern, Air China) и упрощенное оформление визы. Мы ожидаем, что популярность направления продолжит расти, особенно в периоды высокой туристической активности»,— рассказали в «Островке».

В OneTwoTrip сообщили, что уже сделано на 25% больше заказов на следующий год, чем в середине декабря на 2025 год. В «Яндекс Путешествиях» отметили, что на данный момент доля бронирований отелей на следующий год составляет 2% от общего числа зарубежных бронирований.

Туроператоры планируют расширять линейку туров и добавлять новые услуги, если интерес к Японии будет сохраняться. Так, «Русский Экспресс» планирует добавлять новые отели и экскурсионные туры для VIP-сегмента и увеличивать линейку авторских программ, а в Anex рассчитывают делать особый акцент на экскурсионную программу. «Мы считаем, что рост интереса к Японии будет только увеличиваться. При сохранении текущей динамики компания рассматривает возможность расширения линейки экскурсионных и комбинированных туров. Основной акцент планируется делать на классические маршруты и сезонные и событийные программы»,— сообщили в «Интуристе».

Ксения Черняева