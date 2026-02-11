Страна восходящего бизнеса

Япония в 2025 году стала лидером по росту спроса на оформление виз со стороны деловых туристов: показатель увеличился на 89%. Это связано с либерализацией оформления документов и сохраняющимися деловыми связями между странами.

Спрос со стороны деловых туристов на визы Японии в 2025 году вырос на 89% год к году, подсчитали в агентстве делового туризма Continent Express. Это наиболее выраженный рост среди всех направлений. Директор по маркетингу платформы «Ракета» Дарья Лукьянова-Зубрицкая отмечает, что спрос на поездки в страну увеличился втрое.

Согласно «Авиасейлс для бизнеса», Япония в 2025 году стала одним из наиболее растущих визовых направлений. Доля забронированных авиабилетов прибавила год к году 73,4%.

В Continent Express замечают, что многие планирующие деловые поездки в Японию россияне оформляют туристические визы. Получить их стало проще после того, как в конце 2024 года местные власти отменили требования об обязательном предоставлении брони отелей. Госпожа Лукьянова-Зубрицкая говорит о росте востребованности именно деловых виз: сейчас они также довольно доступны. «В России продолжают деятельность около сотни японских предприятий, бизнес-связи с местными компаниями также сохраняются»,— поясняет эксперт. Управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова отмечает, что Япония выдает и многократные визы для деловых путешественников.

Интерес к шенгенским визам для деловых туристов в 2025 году, по данным Continent Express, сократился на 7% год к году. Но отдельные направления показали рост. В «Аэроклубе» зафиксировали увеличение на 45% спроса на визы Франции. Аналитики «Авиасейлс для бизнеса» по итогам 2025 года отметили увеличение доли этой страны в структуре бронирований авиабилетов на 12,5% год к году.

Европейские направления сохраняют значение для деловых поездок, хотя спрос на них и ограничен логистикой, констатируют в компании.

Вместе с тем получить многократное разрешение на въезд становится сложнее: с ноября 2025 года оно фактически выдается только гражданам, чьи близкие родственники законно проживают в странах Шенгенского соглашения, уточняет Юлия Отвагина, заместитель директора визово-миграционного департамента Continent Express.

Меняется и карта поездок в шенгенские страны. В Continent Express отмечают, что в 2024 году самым популярным шенгенским направлением для получения виз у деловых туристов была Испания. Но в 2025 году спрос упал на 60%. Это объясняется резким сокращением количества слотов для записи на подачу заявления на визу. Госпожа Отвагина не исключает, что в 2026 году европейские страны продолжат ужесточать требования. Тем не менее опрошенные “Ъ” участники рынка сходятся во мнении, что востребованность направлений сохранится.

Страны Шенгена не единственные западные направления, показавшие снижение. В Continent Express также зафиксировали падение спроса на визы Великобритании по итогам 2025 года на 40%. Это связано в том числе со сменой визового провайдера, которая привела к снижению числа доступных для записи слотов, хотя в конце года ситуация стабилизировалась, отмечают в компании. В моменте снижение показывает и спрос на визы в США. Это объясняется нововведениями: оформить документы с сентября прошлого года российские заявители могут только в консульствах в Варшаве и Астане (см. “Ъ” от 14 января).

Позитивную динамику с точки зрения спроса на визы сохраняют азиатские направления. В «Аэроклубе» говорят о 53% увеличения интереса к их оформлению для деловых поездок в Индонезию и о 32% — для Индии. В «Ракете» еще одной точкой роста называют Саудовскую Аравию, но на 2026 год запланировано вступление в силу соглашения о безвизовых поездках туда граждан.

Александра Мерцалова