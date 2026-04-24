В Бурятии четверо альпинистов попали под лавину

В Окинском районе Бурятии ведется поисково-спасательная операция группы из четырех альпинистов, попавших под лавину. Как сообщили “Ъ” источники, знакомые с ситуацией, инцидент произошел на перевале 26-го Партийного съезда высотой около 2,7 тыс. м. Для поисков задействована группа из 15 человек.

«Личности пострадавших устанавливаются, их состояние будет уточнено»,— отмечает источник “Ъ”.

Перевал, с которого сошла лавина, находится в одном горном цирке с вершиной Мунку-Сардык (высота около 3,5 тыс. м), где в ночь на 21 апреля погибли трое туристов из Красноярска. 23 апреля решением суда были арестованы директор турфирмы, его заместитель и гид-инструктор, организовавшие поход. Им предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. СКР по Республике Бурятия расследует соответствующее уголовное дело.

Погибшие входили в красноярскую тургруппу из 15 человек. На маршрут они вышли 18 апреля. Операция по эвакуации тел с высоты около 3 тыс. м проводилась 21 и 22 апреля в условиях сильного ветра и метели.

Влад Никифоров, Иркутск