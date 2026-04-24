Экс-премьер потребовал создать в Академическом новые школы, детсады и институты

Председатель правительства Свердловской области в 1996–2007 годах и член совета директоров специализированного застройщика «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев призвал депутатов гордумы Екатеринбурга «изменить отношение к своему детищу» и создать в Академическом районе новые школы, детские сады и 8,5 тыс. технологических рабочих мест. Бывший премьер озвучил инициативу в ходе выездного заседания депутатской группы по поддержке новых территорий комплексного развития в городе.

Алексей Воробьев

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Алексей Воробьев

«Вы одно создали, а второе не видите, что здесь 25 тыс. школьников учатся в три смены. Вы не видите, что 4 тыс. детей в садики не устроены, и не хотите видеть. Вы не перенимаем лучший опыт новосибирского Академгородка. Познакомьтесь с ним. Разберитесь с общим кошельком то. Население области в последние 15 лет уменьшилось на 300 тыс. человек, идет обезлюживание, а мы только выросли»,— обратился господин Воробьев к депутатам.

Академический официально стал восьмым районам Екатеринбурга в 2020 году, в его состав входят микрорайоны «малый» Академический, Широкая речка, Краснолесье и Уральский научный центр (УНЦ). Академгородок Новосибирска основали в 1957-м, в нем расположены 25 институтов, международный томографический центр, центральный сибирский ботанический сад, президиум Сибирского отделения Российской академии наук (РАН), Новосибирский государственный университет и восемь музеев. По словам Алексея Воробьева, в нем проживает около 70 тыс. человек.

Он подчеркнул, что дума должна обратить внимание на детей. «Будущее только от них зависит, какие они будут в Екатеринбурге. Дети в Академическом рождаются, слава Богу, учатся, хотят быть академиками»,— сказал бывший глава свердловского правительства.

По его данным, в Академическом проживают 200 тыс. человек, обучаются 25 тыс. школьников, 10 тыс. ребят посещают муниципальные и частные детские сады. За все время в районе построили 6,5 млн кв. м. жилья (из всех существующих 36-37 млн в Екатеринбурге) и создали 30 тыс. новых рабочих мест, из которых 6 тыс. — в высокотехнологичных сферах. «Чтобы создать наукоград и догнать новосибирский Академгородок, перегнать его, надо создать еще 8,5 тыс. технологических рабочих мест»,— подчеркнул Алексей Воробьев.

Экс-чиновник отметил, что в ближайшем будущем в районе должно начаться строительство штаб-квартиры екатеринбургского разработчика онлайн сервисов для бухгалтерии и бизнеса «СКБ Контур» на 5 тыс. рабочих мест и возведение здания центра ядерной медицины. Он добавил, что около ул. Амундсена, на которой работают институты металлургии, электрофизики, теплофизики, геологии, геохимии и геофизики с 1 тыс. сотрудников, следует разместить еще три института.

«Надо довести показатель до 1,5 тыс. рабочих. Если вы примите такое решение — "даешь высшую школу", тогда будет наукоград. Академический будет соответствовать по содержанию своему названию, их два всего района административных в стране. Один в Москве Академический, а второй в Екатеринбурге. Правительство России нам всем доверило такое важное дело и дало название такое»,— добавил он. Депутатам пришлось прервать Алексея Воробьева в связи с «выходом из регламента» и продолжить обход объектов.

Ранее, в декабре 2025 года, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что промышленную зону в Академическом районе планируется создать за Екатеринбургской кольцевой автодорогой (ЕКАД). «За ЕКАД есть большая территория для освоения. Мы ее рассматриваем как территорию для создания рабочих мест. Уже есть предложения от инвесторов, они заложены в стратегию»,— заверил он. По словам градоначальника, там могут появиться предприятия в сфере логистики или промышленного производства.

Василий Алексеев, Артем Путилов