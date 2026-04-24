ЕС вывел из-под санкций пять танкеров Азербайджана

Евросоюз вывел из-под санкций пять танкеров, принадлежащих Азербайджану. Об этом сообщило «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO).

В компании уточнили, что по решению Евросовета от 23 апреля из-под санкций выведены суда Shusha, Karabakh, Khankendi, Zangezur (принадлежат SA Maritime AFZECO, совместному предприятию ASCO и Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR) и Zagatala (принадлежит ASCO). Положительное решение вопроса оказалось возможным благодаря скоординированной дипломатической работе администрации президента Азербайджана, МИД и других ведомств, ASCO и SOCAR, отметили в компании.

«Указанные суда были переданы третьим сторонам в долгосрочную аренду на основании чартерных соглашений, при этом их эксплуатация осуществлялась в полном соответствии с международными правилами, — добавили в ASCO. — Принятое решение рассматривается как результат объективного подхода, основанного на нормах международного права, а также конструктивного диалога».

Танкеры попали под действие санкций ЕС, Великобритании и Канады в 2025 году по обвинениям, связанным с перевозкой российской нефти, указывает «Интерфакс».

23 апреля Совет ЕС на уровне министров принял 20-й пакет санкций против России. Под новые ограничения попали порты, танкеры, криптовалютные платформы, физлица и компании, однако в пакет не вошел запрет на морские перевозки российской нефти.

