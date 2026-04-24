ФСБ обвинила спецслужбы Украины в подготовке более 300 нападений в школах с 2018 года

Сотрудники ФСБ России пресекли 306 вооруженных нападений в школах, организованных «украинскими кураторами», с 2018 года. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы. По данным ведомства, Украина вербует молодежь в интернет-группах и сообществах.

Как уточнили в ФСБ, спецслужбы Украины используют современные программы и искусственный интеллект, чтобы выявлять интернет-пользователей, склонных к «восприятию радикальных взглядов» и готовых совершать преступления за деньги. В спецслужбе упомянули нападение в Политехническом колледже в Керчи. Тогда 18-летний студент открыл стрельбу из ружья и взорвал самодельное устройство. Погибли 20 человек, 67 были ранены. В ФСБ заявили, что нападение подготовила украинская сторона.

С того момента в России было совершено 20 нападений в образовательных учреждениях. 57 человек погибли, 203 ранены. В ведомстве отметили, что украинские спецслужбы создают интернет-группы и «сват-сообщества», где распространяют среди молодежи идеи «правового нигилизма, ненависти к людям, тяги к насилию, массовым убийствам и совершению суицида». Через эти каналы из Украины рассылают ложные сообщения о террористических угрозах.

За 2025 год к уголовной ответственности привлекли 84 администратора и участника сват-сообществ, указали в ФСБ. По данным силовиков, преступники направили более 2,5 тыс. ложных сообщений о минировании российских объектов. С начала 2026 года задержаны 118 администраторов SIM-боксов — оборудования для объединения большого количества SIM-карт для массовых звонков и рассылок.

14 апреля директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что с начала года силовики пресекли 37 нападений подростков на учащихся в образовательных учреждениях. Он отметил, что при вербовке украинские спецслужбы используют игровые онлайн-платформы, популярные сервисы и сайты по поиску быстрого заработка.