Бортников рассказал о предотвращении 37 нападений на школы и вузы с начала года

С начала 2026 года силовики пресекли 37 нападений подростков на образовательные учреждения. Об этом рассказал директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным главы ведомства, в соцсетях и мессенджерах активизировались группы, связанные с движением «Колумбайн» (признано в России террористической организацией и запрещено). За 2025 год в России заблокировали более 170 фотографий и видеороликов террористического содержания, уточнил Александр Бортников.

Господин Бортников добавил, что украинские спецслужбы продолжают активно использовать подростков для совершения терактов и диверсий. При вербовке они используют игровые онлайн-платформы, популярные сервисы и сайты по поиску быстрого заработка.

