Бортников рассказал о предотвращении 37 нападений на школы и вузы с начала года
С начала 2026 года силовики пресекли 37 нападений подростков на образовательные учреждения. Об этом рассказал директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета.
Директор ФСБ Александр Бортников
По данным главы ведомства, в соцсетях и мессенджерах активизировались группы, связанные с движением «Колумбайн» (признано в России террористической организацией и запрещено). За 2025 год в России заблокировали более 170 фотографий и видеороликов террористического содержания, уточнил Александр Бортников.
Господин Бортников добавил, что украинские спецслужбы продолжают активно использовать подростков для совершения терактов и диверсий. При вербовке они используют игровые онлайн-платформы, популярные сервисы и сайты по поиску быстрого заработка.