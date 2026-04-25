Сегодня исполняется 74 года трехкратному олимпийскому чемпиону, президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку

Владислав Третьяк

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Владислав Третьяк

Его поздравляет председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», президент хоккейного клуба «Металлург» (Магнитогорск) Виктор Рашников:

— Дорогой Владислав Александрович! Примите самые искренние поздравления с днем рождения! Вы — легенда нашего хоккея, человек, которого на любой арене встречают заслуженными овациями. Ваша уникальная карьера лучшего вратаря и самого титулованного игрока в мире на протяжении десятилетий вдохновляет миллионы юных спортсменов на поход за мечтой. Ваши подвиги в воротах сборной СССР навсегда отпечатаны в памяти соотечественников. В этом году 25 апреля для нас двойной праздник. Мы также отмечаем 20-летие вашей работы на посту президента Федерации хоккея России. Возглавляя отечественный хоккей, Вы ведете его к победам и чемпионским высотам. Ваше мудрое и профессиональное управление федерацией воплощается в успехи во всех делах: появление новых арен и новых звезд, эффективная вертикаль подготовки игроков и тренеров, рост популярности нашего любимого спорта. Желаю здоровья, благополучия, успехов и больших свершений!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»