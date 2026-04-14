Реконструкцию Городецкого гидроузла разрешили авансировать до 90% от стоимости

Премьер-министр Михаил Мишустин 13 апреля подписал постановление, согласно которому при исполнении госконтракта по реконструкции Городецкого гидроузла госзаказчик вправе предусмотреть авансовый платеж до 90% от цены контракта.

По госконтракту, заключенному между ФКУ «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры» и генподрядчиком ООО «МСУ-1», сметная стоимость проекта составила 31,84 млрд руб. При текущем авансировании в 70% строителям с декабря 2021 года было выплачено 23,7 млрд руб. аванса. Судя по карточке госконтракта, пока заказчик принял выполненные работы на 6,14 млрд.

Сроки реализации этого проекта продлевались: изначально реконструкцию гидроузла планировалось завершить в 2026 году, и стоила она на 10 млрд дешевле. Проект предусматривает реконструкцию судоходных шлюзов 15-16 Городецкого гидроузла, включая строительство дополнительной камеры шлюза и создание судоходного канала от Городца до Нижнего Новгорода. Это должно решить проблему судоходства на мелком участке Волги, через который с трудом проходят крупнотоннажные суда. Актуальный срок завершения строительства и ввода объектов — февраль 2028 года.

Иван Сергеев