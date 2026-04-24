На Урале будут судить мать мальчика, погибшего с другом на тюбинге под лавиной

В Свердловской области передали в суд уголовное дело 39-летней жительницы Шалинского района, сын которой вместе с другом погиб во время катания на тюбинге в селе Сылва, сообщил старший помощник руководителя управления СКР по региону Александр Шульга. Она обвиняется по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Следствие установило, что мама купила своему девятилетнему сыну надувные сани. В декабре прошлого года они пришли к безлюдному участку — склону горы Соколинки. Там она показала, как нужно скатываться на тюбинге с горы. При этом обвиняемая не объяснила, что это может быть опасно, и не запретила ему кататься без контроля взрослых.

Тюбинг лежал у семьи дома в свободном доступе для ребенка, поэтому утром 15 февраля мальчик решил покататься на Соколинке, уйдя без разрешения взрослых. С собой он взял друга. Пока они катались, скопившаяся на горе снежная масса сошла на них лавиной. Дети оказались завалены снегом и не смогли выбраться — они погибли от удушья. Согласно заключению проведенной в ходе следствия судебной экспертизы, в результате спуска с крутого склона горы дети придали завершающий импульс для схода снежных масс. Следователи также изучили различную документацию, опросили свидетелей, обвиняемую и потерпевших.

В день трагедии сообщалось, что бабушка одного из детей пошла на поиски внука, после чего сосед обнаружил тюбинг у подножия горки. Детей достали из-под снега, однако прибывшая скорая не смогла их спасти. Одного из мальчиков мама привезла из Екатеринбурга погостить к бабушке.

Ирина Пичурина