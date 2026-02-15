Свердловская прокуратура начала проверку после гибели двух детей под снегом

В Шалинском районе Свердловской области прокуратура начала проверку после гибели двух детей — мальчиков 8 и 9 лет — в результате схода снега на горке в селе Сылва. По данным свердловской прокуратуры, ЧП произошло 15 февраля около 11 часов утра. Оба мальчика приехали в гости к бабушкам, которые проживают в селе. Один из мальчиков учился в 1-м классе школы в Екатеринбурге, другой — в 3-м классе школы в поселке Шаля. Они катались на тюбинге, когда с горки сошел снег и накрыл детей.

Бабушка одного из детей пошла на поиски внука, после чего сосед обнаружил тюбинг у подножия горки. При осмотре были найдены дети под снегом.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— прокомментировали в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).