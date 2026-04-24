«Норникель» и «БелАЗ» построят в Красноярском крае завод горной техники

Завод по производству горной техники планируют запустить в Сосновоборске ГМК «Норильский никель» и «БелАЗ». Мощность совместного предприятия составит около 150 единиц оборудования в год, сообщил на полях форума MiningWorld директор по управлению промышленными активами Заполярного филиала «Норникеля» Максим Котельников. По его словам, документы на аренду площадки уже получены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Решение о строительстве собственной производственной площадки было принято из-за проблем с поставками, отметил представитель компании. В частности, адаптация горного оборудования, поступающего от новых поставщиков в условиях закрытия доступа к продукции западных лидеров этой отрасли, стала одной из причин снижения выпуска металлов в 2025 году.

«Мы готовы к новому этапу, когда компания сама будет создавать для себя технику. Это непросто — мировые вендоры десятилетиями шли к надежным машинам. Но у нас с компанией «БелАЗ» есть все наработки, инженерные и конструкторские мысли», — отметил Максим Котельников.

Белорусский автомобильный завод («БелАЗ») — один из крупнейших в мире производителей карьерных самосвалов большой грузоподъемности и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной отраслей. Предприятие расположено в городе Жодино Минской области. Доля «БелАЗа» на российском рынке карьерных самосвалов в 2025 году составила порядка 45–50%.

Лолита Белова