«Норникель» и «БелАЗ» построят в Красноярском крае завод горной техники
Завод по производству горной техники планируют запустить в Сосновоборске ГМК «Норильский никель» и «БелАЗ». Мощность совместного предприятия составит около 150 единиц оборудования в год, сообщил на полях форума MiningWorld директор по управлению промышленными активами Заполярного филиала «Норникеля» Максим Котельников. По его словам, документы на аренду площадки уже получены.
Решение о строительстве собственной производственной площадки было принято из-за проблем с поставками, отметил представитель компании. В частности, адаптация горного оборудования, поступающего от новых поставщиков в условиях закрытия доступа к продукции западных лидеров этой отрасли, стала одной из причин снижения выпуска металлов в 2025 году.
«Мы готовы к новому этапу, когда компания сама будет создавать для себя технику. Это непросто — мировые вендоры десятилетиями шли к надежным машинам. Но у нас с компанией «БелАЗ» есть все наработки, инженерные и конструкторские мысли», — отметил Максим Котельников.
Белорусский автомобильный завод («БелАЗ») — один из крупнейших в мире производителей карьерных самосвалов большой грузоподъемности и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной отраслей. Предприятие расположено в городе Жодино Минской области. Доля «БелАЗа» на российском рынке карьерных самосвалов в 2025 году составила порядка 45–50%.