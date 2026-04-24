Каллас рассказала о работе ЕC над 21-м пакетом санкций

Евросоюз (ЕС) начал продвигать 21-й пакет антироссийских санкций на следующий день после того, как сообщество приняло 20-й пакет ограничений. Об этом рассказала глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас на пресс-подходе перед неформальным саммитом глав европейских стран на Кипре.

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас

Фото: Yves Herman / Pool / Reuters Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас

Фото: Yves Herman / Pool / Reuters

«Мы действительно настаиваем на 21-м пакете санкций,— уточнила госпожа Каллас (цитата по Reuters).— Это посылает России очень четкий сигнал о том, что они не смогут нас переждать. Это также посылает России четкий сигнал о том, что Украина для нас важнее, чем для них». По словам госпожи Каллас, главы страны ЕС теперь могут пересмотреть некоторые «красные линии», которые мешали вводить санкции.

Накануне ЕС одобрил 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Украине на сумму €90 млрд. Проект ограничений был представлен в феврале. В пакет, в частности, включили ограничения против 46 танкеров и запрет криптовалютных трансакций с Россией. Под санкции также попали операции еще с 20 российскими банками.