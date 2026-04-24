Дело предполагаемого «положенца» Белгородской области передали в Мособлсуд

Первый кассационный суд по ходатайству Генеральной прокуратуры РФ изменил территориальную подсудность для рассмотрения уголовного дела в отношении белгородского предпринимателя Владимира Тебекина. Предпринимателя обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии и незаконной банковской деятельности. Как сообщили в суде, дело Тебекина направят на рассмотрение в Московский областной суд.

Предприниматель Владимир Тебекин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Предприниматель Владимир Тебекин

Причиной для смены подсудности послужил тот факт, что у Владимира Тебекина в Белгородской области большое количество деловых и родственных связей. В регионе Тебекин взаимодействовал с представителями государственных структур, правоохранительными и судебными органами. Суд установил, что, несмотря на привлечение к уголовной ответственности, Владимир Тебекин сохранил возможность влияния на общественное мнение, а также на деятельность государственных и общественных институтов в Белгороде.

Как рассказывал “Ъ”, вместе с Тебекиным перед судом предстанут одиннадцать человек. По версии следствия, в начале 2002 года вор в законе Виктор Панюшин (Пан), имевший влияние на организованную преступность в регионах Черноземья, наделил Тебекина статусом «положенца» — доверенного лица, который присматривал за Белгородской областью. Пользуясь статусом, предприниматель в 2014 году якобы создал и возглавил преступное сообщество, занимавшееся обналичиванием и незаконным возмещением НДС с помощью фиктивных сделок. По подсчетам следствия, с 2015 года группировка заработала более 235 млн руб. и похитила из бюджета свыше 57 млн руб.

Тебекин вину не признает. Его защита утверждает, что сам факт участия предпринимателя в благотворительной деятельности и развитии спорта в Белгородской области противоречит наличию у него криминального статуса. Под стражей Владимир Тебекин находится уже почти три года.

Сергей Толмачев, Воронеж