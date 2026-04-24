В Новосибирске прошли задержания по делу о подготовке теракта против руководства РКН

ФСБ провела в Новосибирске задержания по делу о подготовке теракта против руководства Роскомнадзора. Оперативные мероприятия также прошли в Москве, Уфе и Ярославле, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

18 апреля органы госбезопасности предотвратили теракт против руководителей Роскомнадзора, планировавшийся путем подрыва автомобиля. По подозрению в причастности к преступлению силовики задержали семерых сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины через мессенджер Telegram. Предполагаемый лидер террористической группы, 22-летний житель Москвы, оказал при задержании вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

По делу изъяты самодельная бомба весом 1 кг, граната Ф-1, ПМ с глушителем, два газовых пистолета, рации, атрибутика и символика украинских военизированных формирований, а также инструкция по вступлению в состав запрещенной в РФ украинской террористической организации.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям УК о незаконном обороте оружия и взрывных устройств, решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности за приготовление к теракту.

