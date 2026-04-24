В Удмуртии остается подтопленными 91 придомовой участок

91 придомовая территория подтоплена в Удмуртии на утро 24 апреля. В течение суток от паводка освободилось 4 участка в поселке Игра, участок в поселке Кез и низководный мост в деревне Ворца. Об этом сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.

В СНТ «Восход» в Глазовском районе остаются подтоплены 52 дачных участка. В СНТ «Буммашевец-3» в Якшур-Бодьинском районе — 15 участков. В поселке Игра — 4 придомовые территории. В поселке Кез под водой остается одна придомовая территория и участок дороги Полом—Поломское.

В селе Яган в Малопургинском районе подтоплены 12 придомовых территорий. Также под водой 12 участков в поселке Балезино. Остается подтоплен низководный мост в деревне Гуляево.

Напомним, паводок в Удмуртии начался 30 марта. Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о транспортной изоляции деревни Гуляево и разбитой объездной дороге по сатье за халатность (ст. 293 УК). В пяти районах идет вакцинация жителей подтапливаемых зон от гепатита А. По данным Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическая обстановка остается благополучной. На севере Глазова эвакуировали собак из приюта для животных.