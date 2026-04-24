В Москве в начале следующей недели пройдут ливни со снегом

В Москве 27 апреля пройдут ливни с мокрым снегом. За сутки выпадет около 15 мм осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В понедельник атмосферный вихрь развернется своей холодной тыловой стороной»,— рассказал господин Тишковец «РИА Новости». По его словам, погода в регионе будет ветреной, а на газонах местами может появиться снежный покров. Температура воздуха в понедельник в столице снизится до +2… +5 градусов.

24 апреля в Московской области прогнозировали мокрый снег и понижение температуры до 0 градусов. Ветер может достигать 15 м/с. Минтранс Подмосковья рекомендовал автомобилистам не выезжать на дороги на летней резине.