Жителям Подмосковья рекомендовали не выезжать на летней резине 24 апреля

Водителям в Московской области не следует выезжать на дороги на летней резине из-за погодных условий 24 апреля. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта и инфраструктуры.

«В пятницу синоптики прогнозируют мокрый снег, ночью температура в некоторых округах может упасть ниже 0 (градусов.—“Ъ”)»,— уточнили в ведомстве. По данным министерства, ветер в регионе может достигать 15 м/с.

Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах, избегать резких маневров, снижать скорость около пешеходных переходов и не оставлять машины вблизи деревьев и шатких конструкций.