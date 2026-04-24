Рэпера OG Buda оштрафовали на 50 тыс. руб. за пропаганду наркотиков

С рэп-исполнителя OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов) взыскивают штраф 50 тыс. руб. за пропаганду наркотиков в его треках. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на материалы приставов и судебные документы.

Рэпер OG Buda (Григорий Ляхов)

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Рэпер OG Buda (Григорий Ляхов)

Из картотеки Никулинского районного суда следует, что в конце марта 2026 года было принято решение об исполнительном производстве. 3 апреля в Отдел судебных приставов по Юго-Восточному административному округу Москвы направили электронный исполнительный лист о «штрафе как виде наказания по делам об АП».

В начале июля прошлого года суд оштрафовал Григория Ляхова на 50 тыс. руб. по части 1.1 статьи 6.13 КоАП России (распространение информации о наркотиках). По данным «РИА Новости», нарушения нашли в клипе рэпера и еще в четырех песнях. В конце того же месяца на это решение поступила жалоба. Однако 19 ноября суд оставил его в силе.

В августе Преображенский суд Москвы запретил несколько треков OG Buda за пропаганду наркотиков, аморального образа жизни и оправдание терроризма. Запрет коснулся совместных песен исполнителя с рэпером Платина (Роберт Плаудис) — «Актриса», «На трапе» и «Ганг аутро».