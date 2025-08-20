Суд в Москве запретил песни OG Buda и Платины за пропаганду наркотиков

Преображенский суд Москвы запретил несколько песен рэп-исполнителей Платина (Роберт Плаудис) и OG Buda (Григорий Ляхов) за пропаганду наркотиков, аморального образа жизни и оправдание терроризма. Об этом сообщили ТАСС.

Рэпер OG Buda (Григорий Ляхов) Фото: @budaog Рэпер Платина (Роберт Плаудис) Фото: @platinarnbklub

Суд удовлетворил иск прокурора, признав несколько страниц сайта genius.com, где размещены тексты песен, запрещенными для распространения в России. Решение направлено в Роскомнадзор. Оно вступило в силу.

Песни Платины и OG Buda, такие как «Актриса», «На трапе» и «Ганг аутро», уже недоступны на платформе. Суд установил, что в этих композициях содержится пропаганда наркотиков и аморального поведения, а также оправдание деятельности Усамы бен Ладена.