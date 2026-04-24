WSJ: США потратили больше 1 тыс. ракет Tomahawk в войне против Ирана

В администрации президента Дональда Трампа сомневаются в способности Вашингтона защитить Тайвань в случае китайского вторжения в ближайшем будущем. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Причиной, по словам собеседников WSJ, стал слишком большой расход боеприпасов во время иранской кампании.

По словам официальных лиц США, с начала войны с Ираном, с 28 февраля, потрачено более 1 тыс. ракет большой дальности Tomahawk, а также от 1,5—2 тыс. критически важных ракет ПВО, включая ракеты-перехватчики Thaad, Patriot и Standard. Запасы некоторых видов ракет были потрачены более, чем на половину, и на полное восполнение этих арсеналов может уйти до шести лет, пишет издание.

В администрации начались дискуссии о корректировке оперативных планов оказания помощи Тайваню. При этом сейчас чиновники заявляют, что на горизонте нет никаких признаков конфликта с Китаем. В марте разведка США пришла к выводу, что Пекин вряд ли начнет военную операцию в 2027 году и не имеет жестких дедлайнов по объединению с островом.

Формально Вашингтон придерживается политики «единого Китая», признавая юрисдикцию Пекина. Однако США продолжают поддерживать отношения с администрацией Тайваня и снабжать остров оружием. При этом Дональд Трамп до сих пор публично не подтверждал готовность направить американские войска для защиты острова в случае прямого нападения.

