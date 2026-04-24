ЦБ РФ отметил рост спроса на сибирский уголь из-за конфликта на Ближнем Востоке

Цены и спрос на сибирский уголь за рубежом начали умеренно восстанавливаться в конце зимы — начале весны 2026 года. Об этом сообщил Банк России в докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ». Такую динамику регулятор связывает в том числе с конфликтом на Ближнем Востоке.

«По информации сибирского бизнеса, в конце зимы — начале весны экспортные спрос и цены на российский уголь начали умеренно восстанавливаться, в том числе вследствие ситуации на Ближнем Востоке»,— отмечается в докладе.

В феврале по сравнению с предыдущими двумя месяцами сократились темпы снижения угольного экспорта в крупнейшем угледобывающем регионе страны — Кузбассе, сообщил регулятор. В ЦБ РФ отметили, что замедлилось также годовое падение добычи в регионе. С сентябре 2025 года экспорт и добычу угля наращивает Забайкальский край. В Банке России объяснили, что это обусловлено приграничным расположением региона.

Индия и Китай — лидеры по импорту российского угля. В конце февраля Россия предлагала обеим странам обнулить импортные пошлины на это топливо, сообщали источники «Ъ». С 2014 года на импорт российского угля в Китай действует пошлина в 3-6%. В Индии импортная пошлина достигает 2,5%. По данным аналитиков BigMint, в январе Россия нарастила в Индию экспорт коксующегося угля на 58% к декабрю и на 63% год к году.

