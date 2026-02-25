Даешь стране нуля

Как стало известно “Ъ”, России пока не удается убедить Китай и Индию — крупных покупателей российского угля — отказаться от импортных пошлин на это топливо. В качестве альтернативы в переговорах с КНР пока рассматривается временная приостановка действия тарифов на период низких мировых цен на уголь. Аналитики оценивают нагрузку от пошлин в 30–60% от чистой прибыли экспортеров, и их наличие особенно затрудняет конкуренцию с Австралией и Индонезией для российских угольщиков, вынужденных давать покупателям дисконты.

Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Россия предлагает Китаю приостановить действие импортных пошлин на российский уголь или установить льготные ставки на период низких мировых цен, рассказал источник “Ъ”, знакомый с соответствующим докладом президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, переговоры об отмене китайских пошлин пока успехом не завершились.

По мнению властей КНР, поясняет собеседник “Ъ”, без взаимных уступок и создания зоны свободной торговли между ЕАЭС и Китаем отмена импортных пошлин на уголь из России будет нарушением норм ВТО и другие поставщики могут потребовать аналогичных преференций. С другой стороны, для государств ЕАЭС создание зоны свободной торговли с Китаем видится преждевременным, указывает источник “Ъ”. Собеседник “Ъ” добавляет, что переговоры об обнулении пошлин на импорт угля из РФ в Индии также пока не продвинулись. В Минэнерго, Минэкономики и угольных компаниях не предоставили комментарии.

Китай в 2014 году ввел импортные пошлины на антрацит, коксующийся и энергетический уголь в размере 3–6%. Пошлины не распространяются на Индонезию и Австралию из-за соглашений о свободной торговле. Нулевой тариф на импорт угля действовал с 1 мая 2022 года и в последний раз продлевался в марте 2023 года до 31 декабря. В Индии на российский уголь действует импортная пошлина в размере 2,5%.

Сохранение в КНР и Индии импортных пошлин на уголь из РФ в Программе развития угольной промышленности до 2025 года названо в числе негативных факторов, влияющих на спрос на российское топливо на мировом рынке.

В худшем сценарии, согласно программе, добыча угля в России может сократиться до 398 млн тонн в 2050 году против 443 млн тонн в 2024 году. Экспорт при неблагоприятном развитии событий может снизиться до 180 млн тонн с 197,6 млн тонн.

Китай — крупнейший покупатель российского угля. По данным Sxcoal, в 2025 году общий импорт угля Китаем сократился на 9,6%, до 490 млн тонн, доля России в условиях сокращения закупок из Индонезии выросла с 17,5% до 18,1% (88,7 млн тонн). В ЦЦИ оценивали объем поставок российского угля в Китай в 2025 году в 93,1 млн тонн, что на 2% меньше, чем годом ранее. На индийском рынке у России заметная доля в сегменте коксующегося угля, второе место среди поставщиков после Австралии. Согласно Bigmint, в 2025 году экспорт из России вырос на 37%, до 9,7 млн тонн, в январе 2026 года — на 58% к декабрю и на 63% год к году, до 1,22 млн тонн.

«На импорт из стран, с которыми у Китая есть соглашения о свободной торговле, включая крупнейших поставщиков, таких как Австралия и Индонезия, пошлины не действуют. Это снижает возможности для российских компаний по наращиванию доли на рынке Китая»,— говорит главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин. По его словам, уровень пошлин в Индии невысок, но с учетом нового соглашения с США поставки американского коксующегося угля будут от них освобождены, так же как ранее были освобождены поставки из Австралии.

Сегодня даже на наиболее рентабельном восточном направлении экспорт энергетического угля работает в минус, отмечает собеседник “Ъ” в отрасли.

По его словам, при цене угля $100–150 за тонну пошлина 3–6% составляет $3–9, что немного в общих затратах на логистику. Ключевые проблемы — это высокие внутренние транспортные тарифы, НДПИ и низкие мировые цены, хотя отмена пошлин как минимум выровняла бы условия с Австралией и Индонезией, что особенно важно при текущих дисконтах, говорит собеседник “Ъ”.

«Пошлины — меньшая проблема для российских угольщиков»,— считает и старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему сектору в «Эйлер» Никанор Халин. По его словам, ключевые факторы, негативно влияющие на рентабельность экспорта компаний,— крепкий рубль, высокие логистические издержки и сохраняющиеся дисконты к глобальным ценам (сейчас 20–25% к FOB Австралия).

При текущем уровне цен на энергетический уголь в китайских портах действующие импортные пошлины в размере 3–6% в зависимости от марки угля эквивалентны дополнительной нагрузке до $5–7 на тонну, подсчитал директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев. С учетом средней доходности российского угольного экспорта на уровне $10–15 на тонну нагрузка может достигать 30–60% чистой прибыли экспортера, что существенно влияет на экономическую эффективность поставок, указывает он. По мнению аналитика, наиболее ощутимый эффект отмена пошлин может оказать на удаленные от портов угледобывающие предприятия Кузбасса, полагает эксперт.

Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков отмечает, что без расширения инфраструктуры и улучшения ценовой конъюнктуры эффект от такой льготы будет выражаться главным образом в поддержке маржи и сохранении текущих объемов, а не в устойчивом наращивании экспорта.

Полина Трифонова, Анатолий Костырев, Владимир Лавицкий