Иранский контейнеровоз проверил надежность блокады

Вечером 19 апреля ВМС США обстреляли и захватили в Оманском заливе торговое судно Touska, которое шло под иранским флагом и, как утверждает американская сторона, попыталось прорвать блокаду Исламской Республики, установленную президентом Дональдом Трампом 13 апреля. После этого иранское военное командование пообещало ответить на «акт морского пиратства», и вскоре американские военные корабли были атакованы дронами. Как утверждает Тегеран, сохранение блокады его морских портов лишает смысла проведение второго раунда переговоров с США, который планировалось организовать 21 апреля в Пакистане. Но в Вашингтоне убеждены, что блокада диалогу не помеха.

Фото: CENTCOM / Handout / Reuters Вид на торговое судно Touska с борта эскадернного миноносца ВМФ США USS Spruance (DDG 111), 19 апреля

О перехвате контейнеровоза Touska Дональд Трамп проинформировал вечером 19 апреля в соцсети Truth Social. По его словам, судно попыталось прорвать блокаду Ирана. «Американский эсминец с управляемыми ракетами — эсминец USS Spruance — перехватил Touska в Оманском заливе и сделал ему предупреждение остановиться,— сообщил американский лидер.— Члены иранского экипажа отказались подчиниться, поэтому наш корабль тут же их остановил, проделав дыру в машинном отделении. В настоящее время судно находится под контролем морской пехоты США». Глава Белого дома обратил внимание на то, что Touskа находится под санкциями Министерства финансов США из-за «незаконной деятельности».

Как уточнило Центральное командование вооруженных сил США, захваченное иранское судно шло в порт Бендер-Аббас — портовый город на юге Исламской Республики. «Американские силы неоднократно предупреждали судно под иранским флагом и сообщали ему о нарушении американской блокады,— отмечается в сообщении Центрального командования.— После того как экипаж Touskа в течение шести часов игнорировал неоднократные предупреждения, эсминец Spruance приказал экипажу эвакуироваться из машинного отделения и вывел из строя двигатель Touskа, выпустив несколько снарядов». После этого на борт высадились американские морпехи.

Комментируя морское столкновение, центральный штаб Корпуса стражей исламской революции обвинил администрацию Трампа в нарушении режима прекращения огня, который должен был действовать до 22 апреля.

Иранская сторона назвала произошедшее «актом морского пиратства» и пообещала скорый ответ. По информации иранской стороны, ответом стала атака дронов на американские корабли. О каком-либо ущербе последним не сообщалось.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что действия США создают атмосферу недоверия. «Соединенные Штаты своим противоречивым поведением и постоянными нарушениями режима прекращения огня продемонстрировали, что они несерьезно относятся к дипломатическим переговорам»,— подчеркнул дипломат, назвав захват Touskа «очевидным актом агрессии».

Как пояснил агентству Reuters неназванный иранский чиновник высокого ранга, продолжение американской блокады иранских портов подрывает перспективы мирных переговоров, которые были намечены на 21 апреля в Пакистане. Пакистанские посредники, согласно данным Reuters, тем временем пытаются со своей стороны убедить администрацию Трампа в необходимости снять блокаду с иранских морских портов, чтобы облегчить подготовку к переговорам.

Американская сторона, однако, полагает, что диалог с противником можно вести и на фоне морских столкновений. В разговоре с порталом Axios Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу успеха переговорного процесса. «Концепция сделки разработана. Думаю, у нас есть очень хорошие шансы заключить ее»,— подчеркнул глава Белого дома.

Как закрывали и открывали Ормузский пролив Хроника Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters 28 февраля, 20:00. «КСИР закрыл Ормузский пролив для прохода судов после нападения на Иран» (генерал-майор КСИР Эбрахим Джабари). 13 марта, 19:00. «Транзит через пролив открыт» (министр обороны США Пит Хегсет). 14 марта, 19:50. «На самом деле Ормузский пролив открыт» (глава МИД Ирана Аббас Аракчи). 9 апреля, 15:15. «Ормузский пролив остается фактически закрытым для провоза нефти» (глава нефтекомпании ОАЭ ADNOC Султан бен Ахмед аль-Джабер). 9 апреля, 17:30. «Ормузский пролив открыт» (заместитель главы МИД Ирана Саид Хатибзаде). 12 апреля, 18:00. «С этого момента ВМС США, лучшие в мире, начнут блокировать все без исключения суда, пытающиеся войти в Ормузский пролив» (президент США Дональд Трамп). 17 апреля, 15:50. «Вместе с перемирием в Ливане проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым» (глава МИД Ирана Аббас Аракчи). 17 апреля, 16:30. «Ормузский пролив полностью открыт, но морская блокада останется в силе» (Дональд Трамп). 18 апреля, 10:30. «В случае продолжения блокады Ормузский пролив не будет оставаться открытым» (спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф). 18 апреля, 11:30. «Ормузский пролив открыт для прохода торговых судов» (заместитель главы МИД Ирана Саид Хатибзаде). 18 апреля, 21:30. «В результате нарушения режима прекращения огня до тех пор, пока США не снимут морскую блокаду, с вечера сегодняшнего дня Ормузский пролив будет перекрыт» (КСИР).

По словам нескольких источников издания Israel Hayom, США и Ирану даже удалось достичь предварительных договоренностей по поводу запасов высокообогащенного урана, которые остаются под обломками одного из иранских ядерных объектов. Тегеран дал согласие передать весь имеющийся у него обогащенный уран третьей стороне, как того требовали США, сообщили собеседники Israel Hayom. По их словам, обогащенный уран могут принять либо Россия, либо МАГАТЭ. Публично иранские власти такое предложение отрицают.

Тем временем 20 апреля движение торговых судов через Ормузский пролив, заблокированный Ираном, оставалось почти замороженным, хотя небольшому числу судов удалось пройти этим маршрутом в Персидский залив, утверждают данные морских перевозок. По информации издания The Wall Street Journal (WSJ), ВМС США приступили к разминированию Ормуза, чтобы, во-первых, ослабить контроль Ирана над важнейшей водной артерией и, во-вторых, создать условия для движения военных конвоев, которые, как рассчитывают американцы, будут сопровождать торговые суда. Как пояснил WSJ представитель американского военного министерства, в поисках мин были задействованы как пилотируемые, так и беспилотные средства. Но, несмотря на использование современных технологий, разминирование в районе Ормузского пролива потребует недель, если не месяцев, указывает WSJ.

Нил Кербелов