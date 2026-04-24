Макрон назвал новый пакет санкций и кредит Украине четким сигналом для России

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал одобренный кредит Украине в €90 млрд и принятый пакет антироссийских санкций «четким сигналом» Москве. Об этом он заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах неформального Европейского совета на Кипре.

«Я приветствую выделение кредита ЕС Украине, что является очень сильным сигналом и свидетельствует о нашей решимости и впредь поддерживать Украину. Достигнутое соглашение по 20-му пакету санкций также является четким сигналом для России»,— написал господин Макрон в X.

Господин Макрон также рассказал, что он обсудил с Владимиром Зеленским сотрудничество в области обороны, а также необходимость усиления давления на экономику России. «Наша поддержка не ослабнет ни сегодня, ни завтра. Европа держит свои обещания и будет стоять твердо»,— написал господин Макрон.

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. Им, помимо прочего, вводится запрет на трансакции с 20 российскими банками. Ограничения также коснутся четырех финансовых учреждений в третьих странах. В тот же день ЕС одобрил кредит Украине в размере €90 млрд.