Сийярто: Венгрия никогда не служила интересам России

Уходящий в отставку министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что не жалеет о выстраивании отношений с Россией. По его словам, контакты с Москвой позволили стране получать более дешевые энергоресурсы. При этом он заявил, что Будапешт никогда не служил интересам России, а обвинения в этом, по его мнению, звучат «очень оскорбительно».

«Оглядываясь назад, я считаю, что все мои решения были правильными»,— сказал министр в интервью Telex.

Господин Сийярто приезжал в Москву десятки раз с 2022 года. В Евросоюзе министра обвиняли в связях с Россией. В марте польские СМИ сообщали о частых контактах господина Сийярто с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В интервью глава МИД Венгрии заявил, что общение с господином Лавровым никогда не выходило за рамки обычной дипломатической практики и не содержало ничего предосудительного с точки зрения национальной безопасности.

Выборы в Венгрии прошли 12 апреля. По данным Национального избирательного бюро, партия «Тиса» под руководством Петера Мадьяра победила, набрав 53,07% голосов и получив 138 из 199 мандатов. Господин Мадьяр выдвинул на пост главы МИД Аниту Орбан — советника партии по внешней политике.