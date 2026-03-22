Сийярто обвинил Польшу в распространении фейков

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал премьер-министра Польши Дональда Туска и главу польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского, обвинив их в распространении ложной информации. Поводом стали публикации польских политиков о том, что Сийярто якобы регулярно звонит министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях Евросоюза.

В ответ на сообщение господина Туска в соцсети X венгерский министр предложил польским коллегам вместо распространения фейков приехать в Будапешт.

«Вместо того чтобы распространять ложь и фейковые новости, приезжайте в Будапешт, чтобы поддержать оппозицию! В прошлый раз это сработало... в нашу пользу»,— написал венгерский министр. Господину Сикорскому Петер Сийярто заявил, что тому не удастся добиться установления в Венгрии «марионеточного правительства, поддерживающего войну».

Ранее в польских СМИ появились утверждения о частых контактах Сийярто с Лавровым, что в Будапеште назвали намеренной дезинформацией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя 21 марта подобные публикации, назвала их проявлением «воспаленной фантазии» врагов Венгрии.