Петер Мадьяр выдвинул на пост главы МИД Венгрии Аниту Орбан

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр выдвинул кандидатом на пост министра иностранных дел в новом правительстве Аниту Орбан — советника партии по внешней политике. На этой должности она сменит Петера Сийярто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Szilard Koszticsak / EPA / ТАСС Фото: Szilard Koszticsak / EPA / ТАСС

Анита Орбан в прошлом входила в правящую партию «Фидес» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана (у политиков нет родственных связей), а с 2010 по 2015 год занималась вопросами энергетической безопасности в МИДе. На этой должности она в том числе стремилась снизить зависимость Венгрии от российских нефти и газа.

При Викторе Орбане ведомство называлось министерством иностранных дел и внешнеэкономических связей. Теперь вопросы внешней экономики и торговли перейдут в министерство экономики и энергетики (отдельного Минэнерго, как в уходящем правительстве, в Венгрии не будет). Новое ведомство Петер Мадьяр предложил возглавить Иштвану Капитаню — бывшему вице-президенту венгерского подразделения нефтегазовой компании Shell, передает Reuters с его пресс-конференции. На должность главы Минобороны лидер «Тисы» предложил бывшего начальника Генштаба ВС Венгрии Ромулуша Русин-Сенди.

По итогам прошедших в середине апреля парламентских выборов Виктор Орбан лишился власти спустя 16 лет правления «Фидес». Оппозиционная «Тиса» получила 141 из 199 мест в парламенте. Петеру Мадьяру поручено сформировать новый состав правительства, а в должность премьера он вступит 9 или 10 мая. В части внешней политики он заверял, что не откажется от российских нефти и газа, но будет стремиться к диверсификации поставок для энергетической безопасности.

Лусине Баласян