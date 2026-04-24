Введение техрегламента ЕАЭС по алкоголю могут отложить на десять лет

Минфин России предложил перенести вступление в силу технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции» на десять лет — до 2036 года. Причиной стали фундаментальные разногласия между странами-членами ЕАЭС, а также серьезные противоречия текущей редакции документа с национальным законодательством РФ. Вопрос планировалось рассмотреть на заседании совета Евразийской экономической комиссии 24 апреля.

Основные споры касаются ключевых категорий алкоголя. По пиву разногласия возникли вокруг допустимой доли замещения солода другим сырьем: российский закон разрешает использовать до 20% несоложеного сырья и до 2% сахара, тогда как техрегламент допускает замену солода зерном или сахаросодержащими продуктами в объеме до 50%. Противоречия есть и в винодельческой отрасли. Россия настаивает на том, что вино может производиться только из винограда, тогда как другие страны ЕАЭС, например Белоруссия, выпускают продукцию из импортных виноматериалов, а также предлагают признать фруктовые вина.

Участники рынка отмечают, что техрегламент ежегодно переносился, и надежд на компромисс в ближайшее время практически нет. Ранее обсуждался вариант запустить документ только для крепкого алкоголя, оставив регулирование пива и вина на национальном уровне, но эта инициатива не прошла.

