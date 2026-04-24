Неевразимая легкость пития

Как стало известно “Ъ”, начало действия технического регламента по безопасности алкогольной продукции в ЕАЭС может быть отложено на десять лет по инициативе Минфина РФ. Главной причиной переноса являются фундаментальные разногласия между странами—членами ЕАЭС по содержанию документа. Более того, в текущей редакции регламент серьезно противоречит российскому законодательству. По этой причине, как считают эксперты, к 2036 году едва будет найден компромисс, который позволит запустить действие документа.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ В странах—членах ЕАЭС очень по-разному смотрят на содержание понятий «вино» и «пиво»

Минфин РФ предложил перенести принятие техрегламента ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» на десять лет, сообщили “Ъ” три источника на рынке. По словам одного из них, такое решение будет рассмотрено на заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) уже сегодня, 24 апреля. Другой собеседник “Ъ” говорит, что изначально с идеей переноса вступления в силу техрегламента сразу на пять лет выступил Казахстан. В Минфине РФ и ЕЭК оперативно на запрос “Ъ” не ответили.

Техрегламент ЕАЭС 047/2018 был принят советом ЕЭК в 2018 году, его введение переносится ежегодно. Ответственный разработчик регламента — Минфин РФ, который должен установить общие определения и требования по безопасности сырья и алкогольной продукции на территории ЕАЭС.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский отмечает, что до этого дату запуска сдвигали шесть раз. Последний раз его перенесли с января на июль 2026 года. Сейчас алкогольная индустрия в странах, входящих в ЕАЭС, работает по национальным законам, ГОСТам и техусловиям, так что правового вакуума из-за его переноса не наблюдается, поясняет эксперт. Все это время рынок живет в напряжении в ожидании действия общего техрегламента, добавляет руководитель WineRetail Александр Ставцев.

Андрей Московский говорит, что, хотя рынок ЕАЭС формально един, коммерчески он несимметричен: российский сегмент остается главным центром притяжения. По его мнению, основная борьба сейчас идет за правила доступа именно к российской полке. У партнеров по ЕАЭС есть основания опасаться, что союзный текст окажется переносом российских подходов на весь ЕАЭС, рассуждает он. Отсюда и постоянные переносы введения регламента, и обсуждение общей модели регулирования алкогольного рынка, констатирует эксперт.

Совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский связывает перенос техрегламента с наличием целого ряда непреодолимых разногласий между странами. Спор сводится к нескольким важным пунктам. В пиве — это допустимая доля замещения солода другим сырьем, указывает господин Московский. В вине и плодовой продукции разногласия в определении того, где проходит граница между винодельческим продуктом и винными напитками, включая вопрос о добавлении спирта в ликерные и фруктовые вина, отмечает эксперт.

В России пивоваренная отрасль регулируется федеральным законом №171, согласно которому при производстве пива можно использовать до 20% несоложенного сырья и до 2% сахара. Техрегламент позволяет заменять пивоваренный солод зерном или сахаросодержащими продуктами в объеме до 50%. В таком случае это будет уже не пиво, а другой напиток, считает господин Хавский. Техрегламент также противоречит новому российскому ГОСТу на пиво, который доложен вступить в силу с начала 2027 года (см. “Ъ” от 26 сентября 2025 года).

По словам Александра Ставцева, у России с другими странами ЕАЭС существуют фундаментальные противоречия в понимании того, что такое вино. Например, Белоруссия выпускает такую продукцию из импортных виноматериалов, так как из-за климатических особенностей своих виноградников у них почти нет, а в России делать вино из зарубежного сырья нельзя, объясняет эксперт. «Жесткое российское винное законодательство не вписывается в картину мира других стран»,— констатирует эксперт.

Собеседник “Ъ” также замечает, что в других странах разрешено производить фруктовые вина. В России, согласно закону о виноделии, делать вино можно только из винограда, указывает он. Новый техрегламент же признает фруктовые вина. Помимо пива и вина разногласия присутствуют также и по виноградной водке, сидру и прочим напиткам, отмечает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

В 2025 году обсуждался вариант запуска техрегламента только по крепкому алкоголю, напоминает Игорь Хавский. Регулирование пива и вина должно было остаться на уровне национальных законодательств. Но это предложение тоже не прошло.

«Сейчас члены ЕАЭС не готовы идти на компромиссы, поэтому российский Минфин, чтобы не заниматься бессмысленной деятельностью, решил перенести введение техрегламента сразу на десять лет»,— считает господин Хавский.

К тому же стандарты в пивоварении рекомендуется обновлять в среднем раз в пять лет, что связано с технологическим прогрессом, модернизацией производств и появлением новых методов контроля показателей, замечает эксперт. Поэтому эксперт не исключает, что к 2036 году техрегламент в текущей редакции уже устареет.

Павел Шапкин сомневается, что техрегламент будет принят в принципе, так как он невыгоден России. При этом его принятие потребует от РФ изменить свое законодательство, добавляет Игорь Хавский.

По данным РАТК, совокупный объем производства в России алкоголя в первом квартале 2026 года снизился на 4,9% год к году, до 224,4 млн декалитров (дал). Выпуск крепкого алкоголя, по данным службы, сократился год к году на 5,9%, до 30,7 млн дал, напитки брожения, включая пиво, сидр, медовуху — на 4,7%, до 193,8 млн дал.

Владимир Комаров