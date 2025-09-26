Брожение приводят в норму

Впервые с 2012 года Росстандарт принял новый ГОСТ для пива. Стандарт призван установить более четкое определение продукции, облегчив борьбу с фальсификатом. Компании, пользуясь отсутствием проверок, могут снижать обязательную долю солода в сырье для сокращения себестоимости. Новый ГОСТ должен начать действовать с 2027 года, но крупные пивовары рассчитывают растянуть переходный период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Росстандарт 15 сентября утвердил новый национальный ГОСТ для пива, следует из приказа ведомства за подписью его руководителя Антона Шалаева (есть у “Ъ”). Сведения о принятии документа также есть на сайте регулятора. Стандарт должен вступить в силу с начала 2027 года с правом досрочного применения. В Росстандарте “Ъ” оперативно не ответили. В Росалкогольтабакконтроле (РАТК) подтвердили свое участие в разработке документа.

Разработка нового национального ГОСТа «Пиво. Общие технические условия» велась с 2019 года. Его разработкой занимался Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности по инициативе Союза российских пивоваров (СРП). Текущий регламент существует с 2012 года, участники рынка давно называют его устаревшим.

Председатель совета СРП Даниил Бриман пояснил “Ъ”, что новый стандарт впервые вводит критерии идентификации пива. Они позволят лучше выявлять фальсификат.

Эксперт говорит, что не менее 80% сырья для продукции должен формировать солод. Оставшиеся 20% могут быть представлены несоложеными продуктами, из которых 2% — сахарсодержащие. Но недобросовестные производители могут сокращать долю солода, снижая себестоимость продукции: выполнение норм мало контролируется. Новый ГОСТ предполагает проведение проверок.

Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП; объединяет крупных пивоваров) Вячеслав Мамонтов считает дополнительный контроль спорным. Организация, по его словам, намерена провести исследования самостоятельно. Переход на новый ГОСТ даже с точки зрения замены этикеток и обновления лабораторного оборудования требует много времени на подготовку. АПП уже обратилась к регуляторам с просьбой увеличить переходный период с одного до трех лет, говорит господин Мамонтов.

Новый ГОСТ предлагает более четкое определение понятия «пиво», говорит господин Бриман. Это должно помочь избежать миграции в сегмент напитков других категорий. Пивом по принятому стандарту может называться только пивоваренная продукция, этиловый спирт в которой образовался через брожение пивного сусла из солода, хмеля или хмелепродуктов. Добавление спирта, ароматизаторов и т. п. не допускается. Сейчас последней оговорки нет. Еще одним нововведением стало расширение перечня солодов для производства пива. Пивовары могут использовать ржаной, гречишный, просяной и другие солоды, а не только ячменный и пшеничный, поясняет господин Мамонтов.

Новые линейки смогут оживить переживающий спад рынок пива.

По данным РАТК, в российской рознице в первом полугодии было продано 291,1 млн дал пива. Год к году показатель сократился на 16,3%. Это связано с повышением с 1 января 2025 года акциза на пиво на 3 руб., до 30 руб. за 1 л продукции. Пересмотр ставок привел к увеличению розничных цен, в первую очередь на наиболее доступную продукцию. Вторым фактором стала погода: холодное лето привело к снижению продаж большинства сезонных категорий (см. “Ъ” от 13 августа).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Дополнительно новый ГОСТ может включать меры, направленные на регулирование сегмента пивных напитков. Их выпуск стал расти в 2024 году, после четырехкратного повышения акцизов на слабоалкогольные напитки, до 141 руб. за 1 л. По данным РАТК, в январе—августе 2025 года в России выпустили 82,4 млн дал пивных напитков, на 5,8% больше, чем в аналогичный период годом ранее. Производство слабоалкогольной продукции сократилось на 88,6%, до 1,2 млн дал.

Владимир Комаров