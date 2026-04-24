ФАС присмотрит за климатом

Годовая коллегия Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая прошла 23 апреля, показала, что в этом году Белый дом ждет от ведомства активного участия в исполнении планов по улучшению делового климата — в частности, за счет устранения барьеров для выхода на рынок новых участников и выравнивания условий конкуренции в закупках. Первые результаты этой работы от службы ждут уже в июне, к очередному ПМЭФ. Среди более долгосрочных задач — усиление контроля за социально значимыми товарными рынками, постепенное завершение работы по цифровизации сервисов, призванных повысить прозрачность в тарифном регулировании.

Заместитель председателя правительства Александр Новак

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Заместитель председателя правительства Александр Новак

Итоговая коллегия ФАС в этом году прошла при участии «экономического» вице-премьера Александра Новака — с 2024 года он курирует работу службы совместно со своим «цифровым» коллегой вице-премьером Дмитрием Григоренко, который посещал коллегию антимонопольного ведомства годом ранее (см. “Ъ” от 24 апреля 2025 года).

Александр Новак отметил, что во многом результаты работы правительства по созданию условий для эффективной и конкурентной экономики зависят именно от усилий ФАС. Поэтому службе необходимо уделить особое внимание выполнению принятого в конце прошлого года плана по улучшению делового климата — национальной модели целевых условий ведения бизнеса (см. “Ъ” от 2 декабря). Напомним, план состоит из более чем 280 мероприятий по 11 приоритетным направлениям, включая развитие конкуренции. Основные задачи ФАС по этой части — устранение административных и экономических барьеров для выхода на рынок новых участников, выравнивание конкуренции в закупках. Первых результатов от службы ждут уже совсем скоро — их необходимо представить Владимиру Путину в июне на Петербургском экономическом форуме.

Пока же ФАС представила на коллегии итоги 2025 года — в частности, результаты контроля в сфере госзаказа. Это направление, по словам главы службы Максима Шаскольского, является одним из наиболее трудозатратных. За 2025 год ФАС провела более 15,5 тыс. проверок, охватив 30,5 тыс. процедур — в 25% случаев выявлены нарушения. Для оптимизации процессов внедряются автоматизированные решения: с 1 августа заработала госинформсистема (ГИС) «Антикартель» для выявления сговоров на торгах — с ее помощью удалось раскрыть 21% всех подобных нарушений, всего в нее загружены данные о 15 млн процедур. С 2027 года ГИС должна заработать в территориальных органах ФАС. Для решения рутинных задач совместно с Минцифры служба работает над применением в «Антикартеле» технологий искусственного интеллекта.

В части выравнивания конкуренции ФАС предстоит искать баланс интересов участников рынка в контроле за платформенной экономикой, закон о регулировании которой вступит в силу 1 октября текущего года. С одной стороны, отметил Александр Новак, нельзя подавлять потенциал и динамику роста этого сектора, с другой — необходимо обеспечить всем игрокам рынка равные и недискриминационные условия. Также вице-премьер призвал усилить антимонопольный контроль на рынках социально значимых товаров, особенно в отдаленных и малонаселенных субъектах, где зачастую жители «зависят от одной аптеки».

Отдельное направление — перевод тарифов «в цифру»: с 2026 года все тарифные решения в ЖКХ и энергетике должны приниматься только в цифровом формате, с помощью ФГИС «Тариф», которую переносят на платформу «Гостех». «Потребитель сможет понять, из чего складывается цифра в его платежке»,— сказал вице-премьер. В ФАС с помощью обновленной ФГИС намерены усилить мониторинг за реализацией инвестпрограмм в ЖКХ, контроль за расходованием средств и исполнением тарифных решений, а также создать систему отслеживания цен по ключевым товарным группам.

В рамках «ценовой» политики, следовало из слов Александра Новака, власти рассчитывают на развитие системы национальных индикаторов в биржевых торгах — ее в правительстве рассматривают как условие формирования справедливых рыночных цен. В этом году ФАС намерена расширять номенклатуру продукции, выводимой на биржу. На очереди — согласование ценовых индексов на нефтепродукты.

Полина Попова