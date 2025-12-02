Деловой среде собрали модель

Правительство утвердило Национальную модель целевых условий ведения бизнеса, рассчитанную до 2030 года,— это план улучшений, объединяющий более 280 мероприятий в 11 приоритетных направлениях. Документ сформирован на основе национальных целей, а также задачи по вхождению РФ в топ-20 стран по состоянию инвестклимата по оценке рейтинга B-READY. Среди ключевых мероприятий — упрощение ведения бизнеса, в том числе за счет сокращения отчетности и сроков проведения процедур, стимулирование инноваций, а также модернизация института банкротства для повышения шансов на реабилитацию должника.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Белый дом утвердил Национальную модель целевых условий ведения бизнеса — «дорожную карту» из 280 мероприятий, нацеленных на улучшение делового климата. Модель формировалась Минэкономики и Агентством стратегических инициатив на основе наццелей (например, с учетом необходимости роста инвестиций на 60% к 2030 году), а также мировых рейтингов. Так, реализация плана должна способствовать вхождению к 2030 году РФ в топ-20 стран по состоянию инвестклимата по оценке рейтинга Всемирного банка B-READY (пришел на смену Doing Business; предполагается, что оценивать Россию банк начнет с 2026 года).

Всего приоритетных направлений работы одиннадцать: регистрация бизнеса и налогообложение, недвижимость, энергетическая инфраструктура, коммунальная инфраструктура, трудовые нормы, финансовые услуги, инновации и патенты, конкуренция, международная торговля, а также банкротство. Как поясняет глава Минэкономики Максим Решетников, модель представляет собой «комплексную архитектуру конкретных решений на уровне государства, которые нужны предпринимателям на всех стадиях развития бизнеса».

Модель содержит около 40 целевых показателей. Среди них — сокращение инвестиционно-строительного цикла (с текущих 1,3 тыс. до 1 тыс. дней в 2030 году), рост доли компаний, внедривших новый продукт за последние три года и потратившихся на исследования за последний год (с 28,3% до 60%). Большая часть мер, заложенных в модели, ориентирована на снижение административной нагрузки на бизнес. Так, будет прорабатываться возможность использования бизнесом электронного адреса для официальной коммуникации, в том числе с госорганами,— доля юрлиц, имеющих такую возможность, должна достичь 70% к 2030 году. В налоговой сфере будет проанализирована отчетность бизнеса — для ее сокращения или снижения частоты предоставления.

Некоторые наметки в этом направлении уже есть: планируется определить категории налогоплательщиков (в том числе МСП), которые смогут предоставлять расчеты по НДФЛ раз в год, а не в квартал. В итоге власти рассчитывают сократить временные затраты бизнеса на подготовку и отправку налоговой отчетности со 160 часов в год до 90 в 2030 году. Целый блок мер касается сокращения сроков подключения к различным сетям, упрощения процедур для получения согласований в сфере строительства. Также для застройщиков планируется сократить срок раскрытия эскроу-счетов после ввода домов в эксплуатацию, чтобы ускорить получение средств для начала новых проектов. Среди иных планов — расширение возможностей бизнеса по защите исключительных прав, возможность подключения маркетплейсов к информресурсам Роспатента для предотвращения оборота контрафакта, а также анализ неналоговых платежей для формирования «дорожной карты» по их сокращению (см. “Ъ” от 8 сентября).

Отдельный блок касается модернизации банкротства: в модель вошли инициативы по внедрению процедуры реструктуризации долгов и повышения эффективности торгов в рамках конкурсного производства, они обсуждаются в рамках доработки комплексного законопроекта по реформированию института (см. “Ъ” от 27 ноября). За счет этого долю реабилитационных процедур планируется нарастить с 0,9% до хотя бы 3%. Есть и иные идеи в развитие этой инициативы, такие как предоставление должникам возможности получать кредит после начала реабилитационной процедуры.

Намеченные планы планируется реализовывать на двух уровнях — федеральном и региональном. В рамках «модели» субъектам РФ предстоит подготовить свои «дорожные карты» — с акцентом на продолжение работы по формированию равных условий ведения бизнеса.

Евгения Крючкова