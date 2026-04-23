Природоохранного прокурора Ленобласти Артема Зобова отправили в СИЗО в Москве

Межрайонный природоохранный прокурор Ленинградской области Артем Зобов заключен под стражу по решению Хамовнического районного суда Москвы, сообщили в Следственном комитете России (СКР). Накануне он был задержан сотрудниками ФСБ России.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

«По ходатайству военного следователя суд избрал Зобову меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Как ранее стало известно «Ъ Северо-Запад», следственные мероприятия проводятся военным управлением СКР.

Старший советник юстиции, по версии следствия, получал незаконное вознаграждение от представителей коммерческих структур, а взамен обеспечивал возможность утилизации отходов на территории одной из воинских частей и не привлекал нарушителей к ответственности за экологические преступления.

Общая сумма взяток, как уточнили в СКР, составила более миллиона рублей. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и получении взятки.

