ФСБ пришла с обыском в природоохранную прокуратуру Ленобласти
Сотрудники ФСБ России пришли с обысками в Ленинградскую межрайонную природоохранную прокуратуру. По подозрению в нескольких эпизодах взяточничества задержан глава ведомства. Данную информацию подтвердили «Ъ Северо-Запад» источники в правоохранительных органах.
Офис профильного надзорного органа по Ленинградской области находится в доме на улице Моховая, 8 в Санкт-Петербурге. Следственные мероприятия проводятся военным управлением СКР, уточнили «Ъ Северо-Запад». Должность ленинградского межрайонного природоохранного прокурора занимает Артем Зобов.
Накануне начальник ведомства посетил деревню Лепсари во Всеволожском районе, где недавно произошло возгоранием на полигоне твердых коммунальных отходов, эксплуатируемом ООО «Полигон ТБО».