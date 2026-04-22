ФСБ пришла с обыском в природоохранную прокуратуру Ленобласти

Сотрудники ФСБ России пришли с обысками в Ленинградскую межрайонную природоохранную прокуратуру. По подозрению в нескольких эпизодах взяточничества задержан глава ведомства. Данную информацию подтвердили «Ъ Северо-Запад» источники в правоохранительных органах.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Офис профильного надзорного органа по Ленинградской области находится в доме на улице Моховая, 8 в Санкт-Петербурге. Следственные мероприятия проводятся военным управлением СКР, уточнили «Ъ Северо-Запад». Должность ленинградского межрайонного природоохранного прокурора занимает Артем Зобов.

Накануне начальник ведомства посетил деревню Лепсари во Всеволожском районе, где недавно произошло возгоранием на полигоне твердых коммунальных отходов, эксплуатируемом ООО «Полигон ТБО».

Андрей Кучеров

