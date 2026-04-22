ФСБ пришла с обыском в природоохранную прокуратуру Ленобласти

Сотрудники ФСБ России пришли с обысками в Ленинградскую межрайонную природоохранную прокуратуру. По подозрению в нескольких эпизодах взяточничества задержан глава ведомства. Данную информацию подтвердили «Ъ Северо-Запад» источники в правоохранительных органах.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Офис профильного надзорного органа по Ленинградской области находится в доме на улице Моховая, 8 в Санкт-Петербурге. Следственные мероприятия проводятся военным управлением СКР, уточнили «Ъ Северо-Запад». Должность ленинградского межрайонного природоохранного прокурора занимает Артем Зобов.

Накануне начальник ведомства посетил деревню Лепсари во Всеволожском районе, где недавно произошло возгоранием на полигоне твердых коммунальных отходов, эксплуатируемом ООО «Полигон ТБО».

