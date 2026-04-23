ЦБ опустил курс доллара до минимального с февраля 2023 года уровня

Центробанк установил официальный обменный курс доллара на отметке 74,83 руб., сообщается на сайте регулятора. Это наименьшее значение с 23 февраля 2023 года — тогда он составил 74,7 руб.

Обменные курсы евро и юаня сегодня Банк России установил на уровне 87,52 руб. и 10,94 руб. соответственно. Вчера обменные курсы ЦБ составляли 75 руб. за доллар, 87,97 руб. за евро и 10,99 руб. за юань.

21 апреля впервые за три года Центробанк установил курс доллара ниже 75 руб. В тот день он составил 74,59 руб. В макроэкономическом обзоре за апрель регулятор скорректировал среднюю оценку по курсу доллара в 2026 году с 84 до 81,2 руб.