ЦБ установил курс доллара ниже 75 руб. впервые за три года

Банк России установил курс доллара на среду, 22 апреля, на уровне 74,5897 руб., сообщается на сайте регулятора. Последний раз курс ниже 75 руб. был более трех лет назад — 1 марта 2023 года (74,8932 руб.). По отношению к курсу сегодняшнего дня (75,2370 руб.) доллар подешевел на 64,73 коп.

С начала апреля российская валюта укрепилась к доллару более чем на 8%. На 24 апреля запланировано заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке (сейчас — 15%). Аналитики полагают, что ближе к заседанию ЦБ курс доллара может снизится до уровня ниже 74 руб.

В макроэкономическом обзоре за апрель Банк России скорректировал среднюю оценку по курсу доллара до 81,2 руб. Это существенная коррекция по сравнению с мартом — 84 руб. Однако в долгосрочной перспективе средняя оценка смещается в сторону ослабления национальной валюты — до 96,3 руб. за доллар на 2028 год.